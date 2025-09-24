台股市值破3兆鎂！網看好利多「繼續噴」：閉眼都能賺

台股市值再創新高，根據最新統計，9月22日正式突破3兆美元，超越德國躍升為全球第八大股市，其中台積電貢獻關鍵，以1.1兆美元市值直逼特斯拉，成為全球第十大企業。這項消息引爆PTT股板討論，不少網友戲稱「股板人人一億起跳」，更有人喊話要邁向「十億俱樂部」，顯示投資氛圍高漲。

市場分析指出，台股此次能夠超車德國，主要仰賴台積電的市值貢獻，推升加權指數再創歷史高點，突破2萬6千點。法人認為，台積電持續扮演「護國神山」角色，短期內台股仍具支撐，但也提醒投資人須留意美國聯準會利率政策與地緣政治風險，短線追價需謹慎。

一名網友在PTT發文並對此表示，「股版大家都一億起跳，要往十億邁進」，語帶戲謔卻也反映投資人對資產快速膨脹的感受。此番心得獲得不少回應，有人直言「噴了啦」、「超大根」，也有人感嘆「閉眼都能賺的市場還有人虧」。另有網友揶揄德國「怎麼跟得上」，強調台積電強勢已讓台股「躺贏」。

討論中最常出現的話題是「是否要扣掉台積電來看台股實力」。部分網友認為，若扣除台積電，台股市值恐怕難與其他國家相比，「台股=台積+其他」、「扣掉台積就輸港股」。然而，多數人反駁此說法毫無意義，認為「為什麼要扣？」「德股也要扣掉汽車產業嗎？」並指出科技巨頭主導股市本是國際常態，美股同樣倚重前七大科技公司。

另一些網友則從宏觀角度延伸討論，有人提到台股是「淺碟市場」，結構高度集中在少數龍頭，但這同時也顯示台積電對全球產業鏈的重要性。也有人調侃「以後LV裡面都要放晶片」、「吃藥丸都會用到台積」，凸顯台積電對未來科技應用的影響力。

整體來看，台股躍升全球前八固然展現實力，但也凸顯對台積電高度依賴的現象。投資人一方面為市值突破而興奮，另一方面也開始思考「扣掉台積」後的結構隱憂，顯示市場對榮耀背後風險的敏感度仍在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。