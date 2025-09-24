台積電股價衝高「狂歡進入尾聲？」 股民降低部位勸落袋為安

台積電（2330）股價持續上漲，一名網友在PTT表示已將台積期部位降至一倍槓桿以下，認為股價已逼近其評估的年底合理價位1400元，形同「狂歡宴會進入尾聲」。該言論引起網友激烈討論，有人認同應趁高點降低曝險，也有人認為行情才剛開始，台積電仍有挑戰2000元的潛力。

該名網友指出，美股近期的上漲符合「融漲段」特徵，主因是槓桿資金推升，且市場憧憬兩、三年甚至更遠的樂觀前景；然而台股並不具備同樣條件，台積電只是隨著全球資產樂觀情緒水漲船高。本益比已逐步逼近過熱水位，因此他選擇降低槓桿，以兼顧參與行情與控制風險，避免遭遇突發反轉。

原PO以「宴會比喻」強調心態管理，認為當市場仍在盡情狂歡時，謹慎投資人應該冷靜移至門口，隨時準備「奪門而出」。他並補充自己並非全面看空，若原本槓桿水位不高，投資人完全可以不必調整，因為台積電仍是長期值得持有的標的，「不加槓桿抱到5000元也不是問題」。

不少網友贊同降低槓桿，認為「落袋為安」、「魚尾留給別人賺」是合理策略，也有人分享已逐步減碼操作，強調股市出場時機是一門心理學。另有網友提醒「不要去瞎空就對了」、「現貨續抱沒問題」，認為原PO的做法是風險控管，而非看空信號。

不過，也有不同聲音質疑減碼過於保守，認為台積電仍處於多頭初升段，「才剛開始」、「上看2000不是問題」。有人甚至以「散戶反指標」調侃，認為此類擔憂文章的出現正好代表行情還有上漲空間。另一些網友則延伸討論至估值方法、國際資金動能與利率環境，提醒台積電長期價值仍有支撐，但操作上需依個人風險承受度決定。

凸顯市場對台積電高檔走勢的分歧：一派主張趁高降低風險，另一派則看好基本面與資金行情，認為長線依舊具吸引力。討論焦點集中在「何時應該減碼」與「是否應堅持長抱」，也再度印證台積電作為台股核心資產的高度敏感性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。