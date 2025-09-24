快訊

台積電股價衝高「狂歡進入尾聲？」 股民降低部位勸落袋為安

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電喊上2000元不是夢？網友反駁減碼太早：「才剛開始而已」。路透
台積電（2330）股價持續上漲，一名網友在PTT表示已將台積期部位降至一倍槓桿以下，認為股價已逼近其評估的年底合理價位1400元，形同「狂歡宴會進入尾聲」。該言論引起網友激烈討論，有人認同應趁高點降低曝險，也有人認為行情才剛開始，台積電仍有挑戰2000元的潛力。

該名網友指出，美股近期的上漲符合「融漲段」特徵，主因是槓桿資金推升，且市場憧憬兩、三年甚至更遠的樂觀前景；然而台股並不具備同樣條件，台積電只是隨著全球資產樂觀情緒水漲船高。本益比已逐步逼近過熱水位，因此他選擇降低槓桿，以兼顧參與行情與控制風險，避免遭遇突發反轉。

原PO以「宴會比喻」強調心態管理，認為當市場仍在盡情狂歡時，謹慎投資人應該冷靜移至門口，隨時準備「奪門而出」。他並補充自己並非全面看空，若原本槓桿水位不高，投資人完全可以不必調整，因為台積電仍是長期值得持有的標的，「不加槓桿抱到5000元也不是問題」。

不少網友贊同降低槓桿，認為「落袋為安」、「魚尾留給別人賺」是合理策略，也有人分享已逐步減碼操作，強調股市出場時機是一門心理學。另有網友提醒「不要去瞎空就對了」、「現貨續抱沒問題」，認為原PO的做法是風險控管，而非看空信號。

不過，也有不同聲音質疑減碼過於保守，認為台積電仍處於多頭初升段，「才剛開始」、「上看2000不是問題」。有人甚至以「散戶反指標」調侃，認為此類擔憂文章的出現正好代表行情還有上漲空間。另一些網友則延伸討論至估值方法、國際資金動能與利率環境，提醒台積電長期價值仍有支撐，但操作上需依個人風險承受度決定。

凸顯市場對台積電高檔走勢的分歧：一派主張趁高降低風險，另一派則看好基本面與資金行情，認為長線依舊具吸引力。討論焦點集中在「何時應該減碼」與「是否應堅持長抱」，也再度印證台積電作為台股核心資產的高度敏感性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 槓桿 風險 台股 PTT

台股日日創下新高…買不下手怎麼辦？小車提這招：自律無法就交給「他律」

買不下手時 就交給定期定額吧！ 存股邁入第十二年的小車，在下跌時已練就突破心魔分批加碼，現在覺得困難的，反而是上漲時面對日日創新高的標的買不下手。 自律不行時 交給他律 所謂：「人多的地方不要去

年輕人「底薪6萬＋月領2萬股利」 他猜：股市漲害工作態度散漫

有PTT網友發文指出，老一輩常認為「8年級生」進職場後態度散漫、不願加班，也不想額外學習。他質疑，是否因近年股市大漲，若底薪6萬元再搭配投資ETF，每月股利就能領2萬元，使得年輕一代對工作熱情下降，選擇「躺平」也能過日子。

台積電股價衝高「狂歡進入尾聲？」 股民降低部位勸落袋為安

台積電（2330）股價持續上漲，一名網友在PTT表示已將台積期部位降至一倍槓桿以下，認為股價已逼近其評估的年底合理價位1400元，形同「狂歡宴會進入尾聲」。該言論引起網友激烈討論，有人認同應趁高點降低曝險，也有人認為行情才剛開始，台積電仍有挑戰2000元的潛力。

給股票新手的8句話！他濃縮「漲跌買賣時機」反挨酸全是廢話

台北股市22日終場漲302.23點，收25880.6點。10月台指期貨以25891點作收，漲221點，成交5萬7432口；11月期貨以25892點作收，漲217點，成交764口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台股強勢突破2萬6千點！郭哲榮：4月崩跌至萬7之時我就預告在前

台股盤中大漲逾400點，最高觸及26307點，不僅順利突破26000點大關，更額外再攻高300點以上。市場氣氛熱絡，投資人關注度空前。 分析師郭哲榮表示，當初在大盤跌至17306點時，他仍堅持台

睏飽數錢…台積電盤中噴1340元新天價！網：無腦買護國神山就對了

輝達宣布砸下千億美元投資OpenAI，震撼效應一路延燒到台股。台積電（2330）今早盤中飆到1340元，再創歷史新高，也順勢推升加權指數突破2萬6000點大關。 消息公布後，美股四大指數同步刷新

