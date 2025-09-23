台股強勢突破2萬6千點！郭哲榮：4月崩跌至萬7之時我就預告在前

台股盤中大漲逾400點，最高觸及26307點，不僅順利突破26000點大關，更額外再攻高300點以上。市場氣氛熱絡，投資人關注度空前。

分析師郭哲榮表示，當初在大盤跌至17306點時，他仍堅持台股將挑戰26000點，當時外界批評聲浪不斷，如今行情已印證其看法。他強調，笑到最後的贏家是堅持看多並跟隨操作的投資人。

雖然加權指數創高，不過櫃買指數表現相對震盪，一度由紅翻黑。郭哲榮認為，這反映資金暫時從中小型股轉向大型權值股，但這屬於健康輪動，後續資金仍有機會回流中小型標的。

在台股創高之前，美股四大指數周一同步再創新高，尤其是半導體指數漲幅明顯。帶動相關概念股與台灣電子產業同步走強，市場普遍認為國際資金仍對科技產業保持高度興趣。

郭哲榮指出，目前台股大漲超過9000點，行情已非短線行情可比。他提醒投資人保持信心，掌握資金輪動節奏，避免過度追高或因短期震盪而恐慌，並強調後續仍有布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。