睏飽數錢…台積電盤中噴1340元新天價！網：無腦買護國神山就對了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友直呼「睏飽數錢」，認為跟著護國神山就能穩穩獲利。中央社

輝達宣布砸下千億美元投資OpenAI，震撼效應一路延燒到台股台積電（2330）今早盤中飆到1340元，再創歷史新高，也順勢推升加權指數突破2萬6000點大關。

消息公布後，美股四大指數同步刷新紀錄，輝達股價大漲3.97%收183.61美元，市值暴增近1700億美元，台積電ADR也勁揚2.93%，同樣創高。而台股方面，台積電再度成為大盤的火車頭，一舉拉升指數近300點。

這波行情再創高，許多網友笑稱「睏飽數錢」，直言只要抱緊台積電就能安心獲利。不少留言指出「晢晢說的26000真的到了，還有哲黑嗎」、「空仔繼續空嗎？哇哈哈 睏霸數錢真爽」、「又快要超越港股了」、「無腦買台積躺平就好」，認為跟隨護國神山就能穩穩收割。

不過，也有人抱持謹慎態度，提醒這波行情過度集中在台積電，其他個股並未全面受惠。有人直言「拉積盤很無聊」、「台積吃飽，中小跌倒」、「太貴了不敢買，一直跌也不敢買」、「散戶不敢買就是最大利多」，認為市場結構隱藏風險，後續仍需小心觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

