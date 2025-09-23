多頭不只不死還不止…台股直上2萬6！直雲：今天主要漲老AI

NVIDIA昨天宣布將投資千億美元到OpenAI，帶動台股再創新高！

昨天傳出NVIDIA將投資千億美元到OpenAI，所以帶動NVIDIA大漲，因為大家認為這也會帶動NVIDIA相關的營收，所以讓今天的台股AI相關個股活蹦亂跳。

今天主要漲的是老AI，因為我們也有鴻海等於也有參加到這次的利多，鴻海還會因為iPhone供不應求所以也是利多，鴻海我是在7/25的174元發文買進，這樣也漲了26%相當地不錯；同期有AI和iPhone利多的鴻海續抱。

今天的記憶體仍然很強，沒有因為南亞科被關而轉弱，我還是持續看好記憶體，畢竟大家都怕記憶體回檔，但是昨天旺宏回檔，南亞科今天早盤回檔，我認為算是有交代了，接下來記憶體還會再噴。

目前我們六檔股票還是很優質，繼續抱著往前進，參與這個降息加上AI的大利多了。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。