0050單月漲10％是驚驚漲還是飆真的？網：還在問代表還沒漲完
大盤強勢連日上攻，加權指數接連突破歷史新高，連0050都單月暴漲近10%。有網友回想自己四月砍在低點，如今眼睜睜看著大盤一路飛，貼文請益「現在這盤是驚驚漲還是已經進入飆股模式？」話題瞬間引爆股板熱議。
原PO指出，當初在四月行情大跌時砍光持股，現在想進場卻又擔心「追高被套」。
他質疑，景氣信號燈變差、有人說降息反而利空出盡，怎麼現在市場反而越漲越猛？貼文最後拋問：「這盤還能追嗎？還是該繼續忍？」
貼文引發大量網友熱烈回應。行動派直喊「你還在問就會繼續漲」、「現在不買，以後更貴」、「all in 等著上三萬」，也有人說「我歐印三倍費半、0050正二早就上車」，甚至提到「散戶還在怕、就表示還能漲」。
另一派則提醒風險，「你追就跌、你忍就噴」、「等你買進就會崩了」，更有網友冷靜分析：「融資水位不高、股板人氣低，還沒到瘋狂時候」，整體留言呈現追與忍的心魔交戰。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
