南亞科、環球晶今起「坐牢」囉…處置股又擴大！限制多務必留意風險

台股交投熱絡，部分熱門個股因交易異常遭列為處置股，須特別留意交易規則限制。根據證交所與櫃買中心最新公告，截至9月23日，共計有16檔股票遭列為處置股，包括上市5檔與上櫃11檔，涉及DRAM、矽晶圓、航太、IC設計等多個熱門族群。

觀察最新公告，兩檔大型科技股...南亞科（2408）與環球晶（6488）今日起正式進入處置名單，預計處置期自9月23日至10月8日，期間適用預收款券與分盤撮合限制，無法融資融券與當沖操作。

其他仍處置中的熱門個股還包括：

雷虎（8033）：近期股價強勢震盪，處置期間至10月3日

群聯（8299）：近5日漲逾10%，處置期至10月1日

**德宏（5475）、詠昇（6418）與創泓科技（7714）**等中小型股也仍處於「關禁閉」期間

此外，也有部分個股將於近日「解禁」。例如**大量（3167）與詠昇（6418）**等3檔處置期將於今日結束，預計下一交易日恢復正常撮合機制與交易方式。

處置股限制多 投資人操作前務必留意風險

「處置股」是台股市場對於異常交易行為的警示手段，當個股連續多日成交量、漲幅、周轉率或當沖比重過高，且持續觸發「注意股」條件，便可能遭主管機關列為處置股。

一旦股票因異常交易行為被列為處置對象，證交所將採取流動性限制措施。處置期間內，個股交易改為固定時間撮合機制（如每5或20分鐘一筆），且買賣雙方須先預繳款券，不得融資融券與當沖，交易彈性明顯降低。

以目前規則來看，處置股不能進行融資融券與現股當沖，且交易門檻提高，對短線交易者與當沖客形成重大限制，也讓不少投資人戲稱這類股票是被「關禁閉」、「坐牢」。

需要釐清的是，「處置」僅代表交易熱絡導致異常波動，與企業本身財務體質無直接關聯。部分個股甚至因題材吸引資金，短線炒作下才觸發警示。投資人若對公司營運仍具信心，可視情況調整部位，但務必衡量風險與資金彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。