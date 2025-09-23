台股真的2萬6了！FOMO情緒炸裂…全幹進去還是等拉回？網看法兩極

台股今天（9/23）一早正式站上26,000點大關！隨著指數連日狂飆，不少原本定期定額、持觀望態度的股民，也開始出現「怕漲不上車」的焦慮。有人感嘆賺太慢，考慮加碼；也有人擔心「變成高點學長」，陷入典型的FOMO情緒拉扯。該追還是再等等？這成了眼下最煎熬的選擇題。

這位網友在凌晨發文自問：「大家開始FOMO了嗎？」他原本只做定期定額，但眼見股市一直漲，心裡不禁想加碼投入。不過又怕自己一買進就變成「學長」，成了在高點接刀的前車之鑑。他坦言：「會不會大家都歐印了，只剩我還在半信半疑？」

這波行情讓不少投資人熱血上頭，紛紛喊出行動派語錄，直指就是要把握機會進場：「問就是all in」、「夜盤已經兩萬六了」、「身上只剩2萬吃飯繳卡費，全歐印0050廣達緯創」、「明天解定存、信貸，全幹進去」、「年終三萬，不要不信」。

但也有一派人保持冷靜，強調目前人氣、氣氛仍不算過熱，提醒投資人注意風險與盤勢變化：「上2萬6，股板人氣不到5千你跟我說FOMO？」「散戶大多還在看空，表示還有得漲」、「賺到早上出門上班都覺得我是不是在浪費生命」、「這幾天肯定會回檔，測試你的信仰」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。