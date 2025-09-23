創新高了！怎麼還這麼多人賠錢？網點出「選錯股比沒買還慘」

台股持續創高，不少ETF與權值股屢屢刷頂，但市場上卻有不少人感嘆「指數再創新高，我還在賠」。一名網友在PTT分享自己遇到的實例，發現身邊不少朋友「抱著傳產一路套牢」，就算大盤紅翻天，帳面仍是一片綠油油，引發眾多股民共鳴。

原PO表示，近期認識一位新朋友，聊到投資時對方竟問「台泥現在跌深可以買嗎？」才知道對方從台泥50多塊就開始買進，如今跌到22元仍打算繼續加碼攤平，期待未來反彈回到40元能解套。不只一人，另一位朋友也有類似經驗。原PO不禁納悶：「是不是大盤一直創新高，還是有一堆人在賠錢？」

不少網友認為，現在會出現「指數創高但自己還在賠」的情況，其實反映的是個股與大盤表現的落差，尤其在主流輪動快速的環境下，選對類股比單純進場更重要。有人指出，像台積電或0050這類主流標的穩健又具成長性，「乖乖買台積或0050，穩穩賺不好嗎」，也有投資人分享身邊不少人靠著00757、0050等ETF搭上這波紅潮，「只要選對產業，這波根本是風口，豬都會飛」。

不過，也有許多網友直言「虧損是真的」，尤其那些重押傳產、營建或是老牌個股的投資人，反而成了這波行情的局外人。「電子飛天，非電股還在地上爬」、「買台泥真的很勇敢」成為常見自嘲，甚至有人點出，「股票會賠錢誰敢買，買錯就是地獄」，點出選股錯誤可能造成的長期套牢壓力。整體來看，這波行情也凸顯了產業趨勢與個股選擇的重要性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。