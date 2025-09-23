給股票新手的8句話！他濃縮「漲跌買賣時機」反挨酸全是廢話

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
時序步入第3季底，展望第4季，法人認為，台股有望上演光輝10月行情。聯合報系資料照
台北股市22日終場漲302.23點，收25880.6點。10月台指期貨以25891點作收，漲221點，成交5萬7432口；11月期貨以25892點作收，漲217點，成交764口。實際收盤價格以期交所公告為準。

國泰投信看好隨經濟持續成長、科技不斷創新，加上美國聯準會（Fed）重啟降息帶動資金寬鬆，這波市場多頭有望一路延續到2026年。相較於今年AI一枝獨秀，明年包含非AI科技股、傳產股、金融股，類股表現有望更加均衡。

一名網友Dcard發文，作者自稱「炒股20年」濃縮出8句操作口訣，包括「早上大跌要買、早上大漲要賣」、「下午大漲不追、下午大跌翌日買」、「不沖高不賣、不跳水不買、橫盤不交易」等，主張逆勢而為、等待高位橫盤再沖高時出脫。貼文迅速引發討論，焦點落在這套「簡單準則」是否真能幫助新手建立紀律，抑或流於口號。

原文背景為作者以八條口訣總結進出場節奏，核心在順勢觀察、逆價操作與嚴守耐心，意在減少追高殺低。文末未提供資歷佐證或回測數據，但以「精華」、「大道至簡」自我定位，吸引新手圍觀。

留言區出現兩極反應。支持者認為原則抓到「低買高賣」本質，強調克制貪婪、輔以基本線圖觀念即可受用，直稱「能做到的人不多，但抓對產業就能加速累積」。亦有網友以一句話總結「低時買、高時賣」，認為道理雖白話，難在執行。

反對與質疑聲浪同樣強烈。有人直指「全是廢話，害新手更快出事」，並要求作者拿出對帳單；也有人點出口訣中提到「下午」不符台股盤時，質疑適用性。另有網友把貼文歸類為「詐騙話術」、譏諷「聽君一席話，多打十年工」，提醒投資須重視風控與驗證，而非神奇心法。

綜合討論，多數共識在：口訣作為心法可供參考，但若缺乏明確進出規則、資金管理與實證回測，難以落地；新手與其迷信簡表，不如先建立紀律、控制部位與風險，並理解不同市場與時期方法未必通用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台北股市22日終場漲302.23點，收25880.6點。10月台指期貨以25891點作收，漲221點，成交5萬7432口；11月期貨以25892點作收，漲217點，成交764口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台股強勢突破2萬6千點！郭哲榮：4月崩跌至萬7之時我就預告在前

台股盤中大漲逾400點，最高觸及26307點，不僅順利突破26000點大關，更額外再攻高300點以上。市場氣氛熱絡，投資人關注度空前。 分析師郭哲榮表示，當初在大盤跌至17306點時，他仍堅持台

睏飽數錢…台積電盤中噴1340元新天價！網：無腦買護國神山就對了

輝達宣布砸下千億美元投資OpenAI，震撼效應一路延燒到台股。台積電（2330）今早盤中飆到1340元，再創歷史新高，也順勢推升加權指數突破2萬6000點大關。 消息公布後，美股四大指數同步刷新

多頭不只不死還不止…台股直上2萬6！直雲：今天主要漲老AI

NVIDIA昨天宣布將投資千億美元到OpenAI，帶動台股再創新高！ 昨天傳出NVIDIA將投資千億美元到OpenAI，所以帶動NVIDIA大漲，因為大家認為這也會帶動NVIDIA相關的營收，所

0050單月漲10％是驚驚漲還是飆真的？網：還在問代表還沒漲完

大盤強勢連日上攻，加權指數接連突破歷史新高，連0050都單月暴漲近10%。有網友回想自己四月砍在低點，如今眼睜睜看著大盤一路飛，貼文請益「現在這盤是驚驚漲還是已經進入飆股模式？」話題瞬間引爆股板熱議。

持股創新低、憂鬱情緒上升⋯股民求助！網勸「砍掉轉指數」

投資不是件容易的事，尤其是看到大盤上漲，只有自己手上持股下跌、甚至創新低時，情緒很難不被影響。PTT有網友坦言少量持有的「雜質股」連創新低，眼見大盤與權值股不斷改寫高點，焦慮與FOMO(錯失恐懼症)情緒升溫，詢問如何自處。貼文引發討論焦點集中在兩端：一是是否應果斷停損、把資金轉回大盤或權值股；二是若續抱景氣循環股，如何承擔時間與機會成本。

