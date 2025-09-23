給股票新手的8句話！他濃縮「漲跌買賣時機」反挨酸全是廢話

台北股市22日終場漲302.23點，收25880.6點。10月台指期貨以25891點作收，漲221點，成交5萬7432口；11月期貨以25892點作收，漲217點，成交764口。實際收盤價格以期交所公告為準。

國泰投信看好隨經濟持續成長、科技不斷創新，加上美國聯準會（Fed）重啟降息帶動資金寬鬆，這波市場多頭有望一路延續到2026年。相較於今年AI一枝獨秀，明年包含非AI科技股、傳產股、金融股，類股表現有望更加均衡。

一名網友在Dcard發文，作者自稱「炒股20年」濃縮出8句操作口訣，包括「早上大跌要買、早上大漲要賣」、「下午大漲不追、下午大跌翌日買」、「不沖高不賣、不跳水不買、橫盤不交易」等，主張逆勢而為、等待高位橫盤再沖高時出脫。貼文迅速引發討論，焦點落在這套「簡單準則」是否真能幫助新手建立紀律，抑或流於口號。

原文背景為作者以八條口訣總結進出場節奏，核心在順勢觀察、逆價操作與嚴守耐心，意在減少追高殺低。文末未提供資歷佐證或回測數據，但以「精華」、「大道至簡」自我定位，吸引新手圍觀。

留言區出現兩極反應。支持者認為原則抓到「低買高賣」本質，強調克制貪婪、輔以基本線圖觀念即可受用，直稱「能做到的人不多，但抓對產業就能加速累積」。亦有網友以一句話總結「低時買、高時賣」，認為道理雖白話，難在執行。

反對與質疑聲浪同樣強烈。有人直指「全是廢話，害新手更快出事」，並要求作者拿出對帳單；也有人點出口訣中提到「下午」不符台股盤時，質疑適用性。另有網友把貼文歸類為「詐騙話術」、譏諷「聽君一席話，多打十年工」，提醒投資須重視風控與驗證，而非神奇心法。

綜合討論，多數共識在：口訣作為心法可供參考，但若缺乏明確進出規則、資金管理與實證回測，難以落地；新手與其迷信簡表，不如先建立紀律、控制部位與風險，並理解不同市場與時期方法未必通用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。