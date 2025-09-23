持股創新低、憂鬱情緒上升⋯股民求助！網勸「砍掉轉指數」

投資不是件容易的事，尤其是看到大盤上漲，只有自己手上持股下跌、甚至創新低時，情緒很難不被影響。PTT有網友坦言少量持有的「雜質股」連創新低，眼見大盤與權值股不斷改寫高點，焦慮與FOMO(錯失恐懼症)情緒升溫，詢問如何自處。貼文引發討論焦點集中在兩端：一是是否應果斷停損、把資金轉回大盤或權值股；二是若續抱景氣循環股，如何承擔時間與機會成本。

該網友指出自己並非空手，惟持有比重低的貨櫃航運、營建族群持續疲弱，「放著十個月恐怕不會生錢」，相較能領配息的債券ETF更難安慰。原PO也自知循環股終將回升，但不知道何時；同時擔心大盤與權值最終也會休息，難以判斷是否「背離景氣燈號」，因此求解如何先處理情緒而非僅盯技術面回補。

在原PO心聲之後，板上多數留言傾向務實做法，主張「賣掉拿回資金操作」、「佔比很小就隨便砍」、「砍掉從練」，並建議把部位轉向台積電或大盤ETF如0050、006208，至少「確保有喝到湯」。亦有人強調紀律與風控：先訂停損、避免過度交易、維持對β的基本曝險，別讓少數弱勢股拖累整體報酬；也有網友提醒機會成本，「抱越久就該漲更久、漲更大，否則不值得抱」。

不同意見則聚焦在產業與循環判斷。支持續抱者認為貨櫃航運與營建終究受供需與政策循環影響，「不會倒就抱著，以後會賺」；但反對者直言「景氣循環總會回去？誰說的」，並指出今年4到6月航運已有大漲一段，現在虧損多半來自追高；另有留言點名營建「金流不放行、題材轉弱」，籲及早汰弱留強。也有人建議「關掉App、少看推文」，先處理情緒再做決策。

綜觀討論，社群共識偏向：若個股基本面與題材不再具優勢，應以紀律停損、資金回流大盤或權值作為首選；若選擇押注循環復甦，則需自負更長時間與波動成本，並接受可能「套很久」的結果。原PO所求的「情緒解方」，在多數網友看來，答案是化繁為簡——用資金配置與紀律機制，先把能控的風險與焦慮降到最低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。