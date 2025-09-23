快訊

台股衝高⋯專家喊「沒有敗象」 他憂過度樂觀！網反挺：空手還一堆

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電回升帶動台股漲逾百點。圖／聯合報系資料照片
台積電回升帶動台股漲逾百點。圖／聯合報系資料照片

台股22日盤中大漲309點至25,887點，刷新歷史新高，專家強調類股良性輪動，指數沿著短期均線上攻，目前「沒有敗象」，並看好後市。然而，他們也提醒市場若出現三大徵兆──爆量震盪收黑、權值股轉弱、融資餘額快速增加──就須保持警覺。相關言論引發PTT網友熱烈討論，有人認為此時應謹慎，避免陷入不理性追高。

根據媒體報導，上周聯準會宣布降息1碼，美股應聲收高，台積電股價追平1295元新高，推動台股展現叩關26,000點的氣勢。投顧專家分析，目前市場高檔換手健康，短期仍需觀察美國PCE通膨數據變化，以及輝達入股英特爾對台積電的影響。不過整體來看，台股AI及權值股表現穩健，震盪向上趨勢未改變。

一名網友在PTT發文對專家言論提出質疑，表示大家都在樂觀看多，但專家卻反而提醒「過度樂觀」，令人心生不安。他進一步表示，若真對股票看好，怎麼會只買「10股、20股」的小量部位？強調若不敢重壓，可能代表沒有資金，或對前景其實缺乏信心。

不少網友留言自嘲或打趣，有人直言「敗象都在我的庫存裡了」、「專家對帳單拿出來看」，也有人酸「沒有敗象怎麼輸？」、「敗象不就那隻象」。另有網友戲稱「曹操在赤壁之前也沒有敗象」，認為專家言論未必具參考價值，也有人笑稱「連新聞都轉多了，怕」。

另一派網友則關注市場氛圍與資金動向，指出「投信一直看空，散戶巴不得快點回檔」、「空手的還一堆」，有人認為這波上漲其實伴隨許多空手等待的人潮。也有看多者直言「今年3萬，明年4萬」、「每年多一萬，十萬點不是夢」，顯示樂觀氛圍仍相當濃厚。

此外，不少網友延伸至散戶情緒，戲稱「擦鞋童要衝進來了」、「超貸蛙：沒時間解釋了快上車」。有人提醒，專家喊「沒有敗象」或許正是警訊，可能成為推升散戶追高的口號。整體而言，台股創高雖帶來信心，但市場對「過度樂觀」的隱憂也不容忽視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

