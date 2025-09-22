達明（4585）廁所收中籤簡訊「機率僅0.37％」！留言灌爆：C起來

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曬出中籤通知畫面，成功抽中達明（4585）股票，讓一票落空股民羨慕不已。本次申購中籤率僅約 0.37%，堪稱「一籤抵年薪」的超人氣黑馬。中央社
網友曬出中籤通知畫面，成功抽中達明（4585）股票，讓一票落空股民羨慕不已。本次申購中籤率僅約 0.37%，堪稱「一籤抵年薪」的超人氣黑馬。中央社

本週最強運氣分享出現了！有網友在股票社群發文，表示自己首次中籤、還成功抽中近期最夯的新股「達明（4585）」，因潛在價差高達40萬，引起熱烈迴響。該股申購人數破83萬、創今年新高，網友狂賀：「這是用陽壽換的吧？」

原PO表示，週一上班心情低落，天氣不好又沒颱風假，10點多去廁所滑手機時突然收到中籤簡訊通知。他立刻打開券商App與集保存摺確認，確定自己中籤，當下忍不住笑了出來。回辦公室還被同事問「笑什麼」，他則笑稱「發票中200」。

他回顧從2021年以來至少抽過百次股票都沒中，就連三商壽這種保底籤也共姑，這次終於中獎，感嘆：「不知道折了多少陽壽才中的」。最後他也表示，想小捐一些錢給流浪動物機構換回陽壽，徵求網友推薦。

不少人也在底下「C起來」，想沾點好運氣氛：「好好笑 嘴角一定拉不下來、同事可能想說才200在開心什麼」、「恭喜恭喜」、「好強 我三個都沒中 先c一下」、「羨慕 感覺現在一堆人拿家屬小孩去開戶抽籤中籤率根本低到不行了」。

也有不少網友自嘲中籤運掛零「恭喜！早上一直刷看自己到底中了沒，沒中，看來運氣是要留別地方使用的」、「CCCCC 從來沒中過 整頁都是未中籤」、「我不孤單...」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

達明

