台積電（2330）飆破1295元！半年跑了32萬人：1180賣飛了QQ

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電盤中飆上1295元，股東卻創下近半年新低，4月以來已減少超過32萬人。以每張計算，少賺40萬以上，不少人選擇提前獲利出場，也讓市場出現「籌碼更乾淨」的兩派解讀。本報資料照片
神山台積電（2330）近期強勢攻頂，9月22日盤中一度衝上1295元，再創歷史新高。但從集保中心統計來看，選擇繼續抱牢的股東卻越來越少。

自4月以來，台積電股東人數已減少超過32萬人，創下近半年來新低，從高峰的188萬人降至最新的156萬人，引發社群一片熱議。

若以股價來看，許多股東在8字頭就已出場，如今每張少賺約40萬元。更令人驚訝的是，光是近兩週，就有4萬人選擇獲利了結，等於短短時間內，可能少拿8萬以上。

不少市場觀察指出，這波現象反映了散戶「高處不勝寒」的心理，即使股價走強，仍擔心回檔風險，選擇提前下車避險。

部分網友認為，股東人數減少反而是好現象，代表籌碼集中、利多延續。他們認為當散戶退場，大戶與外資更容易推升行情「人少才安全，續抱啦」、「散戶跑 所以可以進場的意思啊」、「籌碼集中，股東越少越噴果然」、「收割外資不好嗎 小兒山頂洗碗」。

也有網友坦承自己就是「沒抱住」的一員，對於賣飛或買太少深感懊悔，也有抱持躺平心態等待發展「1180賣飛了QQ」、「9張只恨自己四月買太少」、「魚尾給高手賺！雖然魚頭我也沒」、「買完直接刪APP 躺分就好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

