降息循環啟動！法人惜賣不敢空…直雲喊「繼續做多」

降息就是要做多，直雲大家庭都知道

上周五因為有四巫日讓有些人緊張，不過現在就是降息循環，所以美國的法人其實也惜賣，因為賣了就會買不回來，加上今天又沒有利空那當然就是繼續往上攻。

目前因為仍然是多頭，所以我六檔股票都要抱緊，台達電、鴻海、貿聯-KY、原相、京元電和宜鼎，我特別把六檔股票的族群分散一點，就是希望我們可以在輪漲的過程雨露均霑。

很多人在問南亞科、華邦電能不能買，我上周二就說我看好，每天問就每天看他上去，大家要記得買股票寧願第一時間買其實賠的也不會太多，但如果抓到初升段就會賺很多，南亞科華邦電就從上周二我說噴到現在！

目前因為沒有利空，又還在降息循環，放心做多即可。

