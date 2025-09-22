達明（4585）抽籤爆紅！83萬人搶進、狂吸近2千億…創今年新股人氣王

廣達集團孫公司達明機器人（4585）將於9月26日掛牌上市，公開申購在18日截止，短短三天吸引高達83萬2,227人參與抽籤，凍結市場資金約1,980億元，刷新今年新股紀錄。中籤率僅約0.37%，堪稱一籤難求。

達明承銷價每股238元，公開承銷張數3,104張。若以19日盤中最高價644元計算，中籤投資人一張潛在獲利可達40.6萬元，報酬率約170%。也因為「一張抵年薪」的驚人吸引力，使達明一舉超越大研生醫（7780）的42萬人紀錄，登上今年新股人氣王，更擠下汎德永業（2247）的73.1萬件紀錄，成為史上第五大申購案。

依最新統計，台股新股申購前五大紀錄分別為：星宇航空（2646）的160.7萬件、玉山金（2884）的118萬件、力積電（6770）的100.1萬件、和潤企業（6592）的93.2萬件，以及此次達明的83.2萬件。

達明是廣達旗下光碟機製造商廣明光電於2015年轉投資成立的協作型機器人公司，目前廣明光電持股逾七成八，台灣歐姆龍則位居第二大股東。由於定位明確且產業前景看好，廣達創辦人林百里甚至以「金孫」來形容這家公司。

達明目前為全球前三大協作機器人廠商，已在全球累計銷售1.8萬支機械手臂，其中約2,000台導入廣達集團工廠。今年9月更在自動化大展推出台灣首款國產人形機器人「TM Xplore I」，現場引發高度關注。公司看好在美國對等關稅塵埃落定後，部分原本觀望的客戶有望重新啟動採購，2025年營運可望延續成長動能。

達明將於9月22日公開抽籤，9月26日掛牌上市，若成功中籤，投資人可於掛牌當天取得配券。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。