快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

達明（4585）抽籤爆紅！83萬人搶進、狂吸近2千億…創今年新股人氣王

聯合新聞網／ 綜合報導
廣達孫公司達明機器人（4585）新股申購火熱，三天吸引83萬人參與，凍結資金近1,980億元，成為今年新股人氣王。以承銷價238元對照19日盤中最高價644元，中籤一張潛在獲利約40萬元。中央社
廣達孫公司達明機器人（4585）新股申購火熱，三天吸引83萬人參與，凍結資金近1,980億元，成為今年新股人氣王。以承銷價238元對照19日盤中最高價644元，中籤一張潛在獲利約40萬元。中央社

廣達集團孫公司達明機器人（4585）將於9月26日掛牌上市，公開申購在18日截止，短短三天吸引高達83萬2,227人參與抽籤，凍結市場資金約1,980億元，刷新今年新股紀錄。中籤率僅約0.37%，堪稱一籤難求。

達明承銷價每股238元，公開承銷張數3,104張。若以19日盤中最高價644元計算，中籤投資人一張潛在獲利可達40.6萬元，報酬率約170%。也因為「一張抵年薪」的驚人吸引力，使達明一舉超越大研生醫（7780）的42萬人紀錄，登上今年新股人氣王，更擠下汎德永業（2247）的73.1萬件紀錄，成為史上第五大申購案。

依最新統計，台股新股申購前五大紀錄分別為：星宇航空（2646）的160.7萬件、玉山金（2884）的118萬件、力積電（6770）的100.1萬件、和潤企業（6592）的93.2萬件，以及此次達明的83.2萬件。

達明是廣達旗下光碟機製造商廣明光電於2015年轉投資成立的協作型機器人公司，目前廣明光電持股逾七成八，台灣歐姆龍則位居第二大股東。由於定位明確且產業前景看好，廣達創辦人林百里甚至以「金孫」來形容這家公司。

達明目前為全球前三大協作機器人廠商，已在全球累計銷售1.8萬支機械手臂，其中約2,000台導入廣達集團工廠。今年9月更在自動化大展推出台灣首款國產人形機器人「TM Xplore I」，現場引發高度關注。公司看好在美國對等關稅塵埃落定後，部分原本觀望的客戶有望重新啟動採購，2025年營運可望延續成長動能。

達明將於9月22日公開抽籤，9月26日掛牌上市，若成功中籤，投資人可於掛牌當天取得配券。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

廣達 達明 機器人 股票抽籤

延伸閱讀

00878配0.4元…填息花25天投資人心安了！達人：錢沒有不見乖乖回來了

00929股價回神…躺平一年多終於動了！存股哥：漲幅遠超00878、00919、0056

台泥（1101）28年老將遭0050剃除！謝金河：大股東責任出手

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

相關新聞

達明（4585）抽籤爆紅！83萬人搶進、狂吸近2千億…創今年新股人氣王

廣達集團孫公司達明機器人（4585）將於9月26日掛牌上市，公開申購在18日截止，短短三天吸引高達83萬2,227人參與抽籤，凍結市場資金約1,980億元，刷新今年新股紀錄。中籤率僅約0.37%，堪稱

台泥（1101）28年老將遭0050剃除！謝金河：大股東責任出手

台股上週五（19日）收盤前，台泥（1101）最後一分鐘出現兩筆各5萬9999張的大單，單日總成交量達18萬8510張，創下近年新高。財信傳媒董事長謝金河指出，投信當天大舉賣超12萬3006張，但外資則

電價10月擬漲2至3％…1400萬戶受影響！遭轟：錯誤能源政策全民承擔

經濟部明（19）日將召開電價費率審議會。由於台電尚未獲得補貼，累計虧損已達4179億元，加上民生用電價格長期低於成本，本次會議將討論調漲方案。據了解，住宅與小商店用電調幅平均維持在3％以內，每月用電7

輝達砸50億美元入股英特爾…黃仁勳指川普未參與！網：我是秦始皇

輝達宣布投資50億美元入股英特爾，持股約4%，引爆市場震撼。由於白宮先前才主導政府入股英特爾10%，外界質疑這次是否有川普政府的影子。黃仁勳隨後回應，川普政府並未直接參與，但會給予支持，市場瞬間熱議。

台積電（2330）安啦！NVIDIA砸50億美元投資英特爾…專家曝4點：反而是利多

英特爾最近本來從「要死、沒斷氣」，變成有日本軟體銀行注資20億美元、美國政府入股10％股份，現在Nvidia又無預警宣布耗資50億美元，入股英特爾約4％的股份，並且揭露多項和英特爾的產品合作計畫。

蘋果折疊iPhone在台試產⋯網猜在桃園、土城！反憂股價腰斬

蘋果傳出將在台灣設立折疊式iPhone試驗產線，並計畫把量產移往印度，最快2026年推出新機。消息一出，PTT股板掀起討論，焦點除了落地城市猜測外，也集中在折疊手機的實用性與市場接受度。有人直言「工廠就只有桃園或土城」，也有人調侃「買了股價就等著腰斬」，對蘋果跨入折疊市場的信心分歧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。