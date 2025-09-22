台泥（1101）28年老將遭0050剃除！謝金河：大股東責任出手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台泥在台股收盤最後一分鐘爆出兩筆大單，單日成交量衝上18萬8510張，成為近年少見的巨量。投信大賣12萬張，外資則買超14萬張，謝金河直言這背後恐與大股東出手有關。中央社
台泥在台股收盤最後一分鐘爆出兩筆大單，單日成交量衝上18萬8510張，成為近年少見的巨量。投信大賣12萬張，外資則買超14萬張，謝金河直言這背後恐與大股東出手有關。中央社

台股上週五（19日）收盤前，台泥（1101）最後一分鐘出現兩筆各5萬9999張的大單，單日總成交量達18萬8510張，創下近年新高。財信傳媒董事長謝金河指出，投信當天大舉賣超12萬3006張，但外資則買超14萬4373張，顯示籌碼從投信移轉至外資，背後可能與大股東出手承接有關。

謝金河表示，台泥長年是台灣50成分股，卻在本季調整中遭刪除，連28年的「老資格」也不保。此次調整新增康霈（6919）、川湖（2059），取代藥華藥（6446）與台泥，市場上引發熱議；藥華藥股東群組不滿聲浪不斷，康霈的市值管理更成為焦點。

他分析，投信過去手中有逾5000張藥華藥及十多萬張台泥，在被迫出清過程中壓力沉重，若天天賣出台泥，股價恐跌勢難止，因此大股東在關鍵時刻出手，也等同於展現承擔責任。

謝金河回顧，台泥董事長張安平自2017年起積極推動轉型，布局低碳水泥、海外建廠，並跨足綠能、風電、光電與儲能電池。然而近年先受中國市場競爭衝擊，電池業務又因三元電池爆炸事件受創，導致股價一度跌至22.05元。

他認為，此次籌碼大換手可能是台泥「絕地重整」的重要起點，未來能否擺脫噩運，將取決於轉型成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

