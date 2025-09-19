快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

電價10月擬漲2至3％…1400萬戶受影響！遭轟：錯誤能源政策全民承擔

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部電價審議會將討論10月起調漲方案，住宅與小商店平均漲幅控制在3％以內，約1431萬戶受影響。記者葉信菉／攝影
經濟部電價審議會將討論10月起調漲方案，住宅與小商店平均漲幅控制在3％以內，約1431萬戶受影響。記者葉信菉／攝影

經濟部明（19）日將召開電價費率審議會。由於台電尚未獲得補貼，累計虧損已達4179億元，加上民生用電價格長期低於成本，本次會議將討論調漲方案。據了解，住宅與小商店用電調幅平均維持在3％以內，每月用電700度以下住戶，增加金額將控制在100元以內，影響約1431萬戶。

台電指出，住宅第1段用電每度1.68元，遠低於每度3.88元的成本，今年5月至8月雖有盈餘，但財務壓力仍重。考量小型商店牽動物價，預估調幅不會過大；至於產業用電，由於先前已多次調整，售價已高於成本，本次焦點則放在是否取消衰退產業的優惠。

對此，不少網友抱怨累積虧損卻仍要漲價「好了啦，補貼多少個千億了你電費還不是照漲?騙鬼阿」、「又來？不是才漲？台電能不能自立自強？」、「台電這幾年漲幾次了？」、「不是才發新聞說什麼某個月賺錢了」。

也有網友把矛頭指向政策與能源結構「死不開核電 價格當然壓不下去」、「綠能經濟他們在拚，苦果台灣承擔」、「現在的台電虧損根本無底洞，一堆吸他血的綠能」、「錯誤的能源政策 人民承擔」。

另有一派網友則認為調漲合理「拜託快點漲 讓人民意識到核電的重要」、「漲了還沒啥賺那才是最大的問題」、「本來就該漲 尤其是330度以下的級距」、「漲啊！又不差那點錢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

電價 台電 核電 綠能 能源政策

延伸閱讀

0050定期定額績效比買整張差？財經雪倫：1張總想低點買、最後空手錯過

台灣50該不該把康霈、川湖納成分股？政大教授周冠男投贊成票

0050成分股納入康霈（6919）掀爭議…周冠男8點說明：最多也僅0.4％影響

無腦買大盤即正解？「0050長期持有就好」他不解：一堆人在白忙什麼

相關新聞

電價10月擬漲2至3％…1400萬戶受影響！遭轟：錯誤能源政策全民承擔

經濟部明（19）日將召開電價費率審議會。由於台電尚未獲得補貼，累計虧損已達4179億元，加上民生用電價格長期低於成本，本次會議將討論調漲方案。據了解，住宅與小商店用電調幅平均維持在3％以內，每月用電7

輝達砸50億美元入股英特爾…黃仁勳指川普未參與！網：我是秦始皇

輝達宣布投資50億美元入股英特爾，持股約4%，引爆市場震撼。由於白宮先前才主導政府入股英特爾10%，外界質疑這次是否有川普政府的影子。黃仁勳隨後回應，川普政府並未直接參與，但會給予支持，市場瞬間熱議。

台積電（2330）安啦！NVIDIA砸50億美元投資英特爾…專家曝4點：反而是利多

英特爾最近本來從「要死、沒斷氣」，變成有日本軟體銀行注資20億美元、美國政府入股10％股份，現在Nvidia又無預警宣布耗資50億美元，入股英特爾約4％的股份，並且揭露多項和英特爾的產品合作計畫。

蘋果折疊iPhone在台試產⋯網猜在桃園、土城！反憂股價腰斬

蘋果傳出將在台灣設立折疊式iPhone試驗產線，並計畫把量產移往印度，最快2026年推出新機。消息一出，PTT股板掀起討論，焦點除了落地城市猜測外，也集中在折疊手機的實用性與市場接受度。有人直言「工廠就只有桃園或土城」，也有人調侃「買了股價就等著腰斬」，對蘋果跨入折疊市場的信心分歧。

他4理由「看好緯創」喊做多！網憂：利多早已提前反應

PTT網友看好緯創(3231)，他指出，公司雖在第二季毛利率大幅下滑、股價同步回檔，但他認為這反而帶來潛在爆發力，並選擇加碼布局。文章隨即引來討論，部分網友認為緯創短線承壓，但長線仍可望受惠AI伺服器需求。

台積電（2330）現在才進場很韭？網：3年後3千現在不買嗎

一名網友表示自9月1號以來「空手被嘎到現在」，因「怕這個怕那個什麼都不敢買」，一路看著大盤上漲，發文詢問「現在買一張台積電會很韭嗎？」引發板上熱議。 支持長線派留言認為，若以長期為前提，現在進場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。