電價10月擬漲2至3％…1400萬戶受影響！遭轟：錯誤能源政策全民承擔

經濟部明（19）日將召開電價費率審議會。由於台電尚未獲得補貼，累計虧損已達4179億元，加上民生用電價格長期低於成本，本次會議將討論調漲方案。據了解，住宅與小商店用電調幅平均維持在3％以內，每月用電700度以下住戶，增加金額將控制在100元以內，影響約1431萬戶。

台電指出，住宅第1段用電每度1.68元，遠低於每度3.88元的成本，今年5月至8月雖有盈餘，但財務壓力仍重。考量小型商店牽動物價，預估調幅不會過大；至於產業用電，由於先前已多次調整，售價已高於成本，本次焦點則放在是否取消衰退產業的優惠。

對此，不少網友抱怨累積虧損卻仍要漲價「好了啦，補貼多少個千億了你電費還不是照漲?騙鬼阿」、「又來？不是才漲？台電能不能自立自強？」、「台電這幾年漲幾次了？」、「不是才發新聞說什麼某個月賺錢了」。

也有網友把矛頭指向政策與能源結構「死不開核電 價格當然壓不下去」、「綠能經濟他們在拚，苦果台灣承擔」、「現在的台電虧損根本無底洞，一堆吸他血的綠能」、「錯誤的能源政策 人民承擔」。

另有一派網友則認為調漲合理「拜託快點漲 讓人民意識到核電的重要」、「漲了還沒啥賺那才是最大的問題」、「本來就該漲 尤其是330度以下的級距」、「漲啊！又不差那點錢」。

