輝達砸50億美元入股英特爾…黃仁勳指川普未參與！網：我是秦始皇

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達宣布投資50億美元，持有英特爾約4%股份，盤前股價大漲29%，市場震盪。中央社
輝達宣布投資50億美元入股英特爾，持股約4%，引爆市場震撼。由於白宮先前才主導政府入股英特爾10%，外界質疑這次是否有川普政府的影子。黃仁勳隨後回應，川普政府並未直接參與，但會給予支持，市場瞬間熱議。

從合作角度來看，雙方將開發資料中心與PC的客製化晶片，英特爾為輝達製造CPU，輝達則強調仍依賴台積電代工服務，形容台積電能力「就像魔法一樣」。消息一出，英特爾盤前股價大漲29%，費半指數也跟著飆升，只有AMD受到利空拖累。

不少網友認為老黃身段靈活，成功安撫市場情緒，留言如「真會做人，學起來。如何送錢又給對方面子」、「比老馬會做人+1」、「不影響GG,我大台股今日就26000了，對折一切預告在先，厲害」、「老黃真的身段靈活 老馬多學學好嗎」。

但也有網友直言不信，認為背後還是有政治暗示，「川普沒參與 你信我是秦始皇嗎」、「此地無銀三百兩 我要歐印了」、「恕我直言 我完全不相信 sorry」、「那就是有了」、「關心但不介入」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 台積電 英特爾 黃仁勳

