台積電（2330）安啦！NVIDIA砸50億美元投資英特爾…專家曝4點：反而是利多

英特爾最近本來從「要死、沒斷氣」，變成有日本軟體銀行注資20億美元、美國政府入股10％股份，現在Nvidia又無預警宣布耗資50億美元，入股英特爾約4％的股份，並且揭露多項和英特爾的產品合作計畫。

現在的英特爾得到了半導體業最大咖的加持，後續肯定會有更多的科技業金主來報到的，擁有台積電股票的小散戶，難免擔心英特爾的起死回生會不會影響咱們護國神山的營運啊？直接給答案：台積電，安啦！

原因如下：

一、合作與晶圓代工無關

這次雙方合作的地方是在共同開發客製化資料中心與PC產品，包括客製化x86 CPU、整合輝達RTX GPU晶片的x86系統單晶片等等，跟是否威脅台積電的晶圓代工還扯不上邊，所以現在還不必擔心Nvidia是否變心。

二、兩者都需要台積電

上面雙方的IC晶片合作案越多，不光是英特爾的晶圓代工訂單會隨之增加，台積電的業務肯定跟著沾光，說不定還會比英特爾的晶圓代工接單量更多，因為第一時間，Nvidia和英特爾的執行長都明確表示，台積電在產業界的重要性，並且會持續與台積電保持長期的合作關係。

三、台積電甩開鳥事

本來川普政府想賴著台積電，要幫忙把要死不活的英特爾救起來，所以才會傳出合資、技術入股、買英特爾晶圓廠等方案，但是這些方案通通對台積電不利。

現在開始有美國的科技大咖要入股英特爾，蘋果、高通、特斯拉應該是下幾個注資的金主，台積電就能避開這檔鳥事了。

四、敵人太弱不是好事

如果英特爾因此死不了，晶圓代工業務還隨之有訂單報到，那對台積電也不是壞事，因為台積電晶圓代工的市占率今年第二季已經達到70％了，如果再強大下去，恐怕得擔心美國政府的壟斷產業質疑、甚至祭出反托拉斯調查。

相信我！現在台積電的高層也巴不得英特爾、三星的晶圓代工領域稍為強大一點，一點點就好，不要一直積弱不振，免得台積電被美國政府盯上、刁難。

五、股價反映實際情勢

如果還不放心，那你就看昨晚美國股市的台積電ADR股價走勢，從盤前聽到Nvidia入股英特爾的消息，台積電ADR股價本來從下跌近3％、到開盤只跌1.8％、再到收盤反而強漲2.2％，就可以知道：台積電，安啦！

