案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

台積電（2330）安啦！NVIDIA砸50億美元投資英特爾…專家曝4點：反而是利多

聯合新聞網／ 趣 講 股
英特爾獲得Nvidia、美國政府、軟銀注資，但合作內容與晶圓代工無關，反而凸顯台積電在產業鏈中的不可取代性。中央社
英特爾獲得Nvidia、美國政府、軟銀注資，但合作內容與晶圓代工無關，反而凸顯台積電在產業鏈中的不可取代性。中央社

英特爾最近本來從「要死、沒斷氣」，變成有日本軟體銀行注資20億美元、美國政府入股10％股份，現在Nvidia又無預警宣布耗資50億美元，入股英特爾約4％的股份，並且揭露多項和英特爾的產品合作計畫。

現在的英特爾得到了半導體業最大咖的加持，後續肯定會有更多的科技業金主來報到的，擁有台積電股票的小散戶，難免擔心英特爾的起死回生會不會影響咱們護國神山的營運啊？直接給答案：台積電，安啦！

原因如下：

一、合作與晶圓代工無關

這次雙方合作的地方是在共同開發客製化資料中心與PC產品，包括客製化x86 CPU、整合輝達RTX GPU晶片的x86系統單晶片等等，跟是否威脅台積電的晶圓代工還扯不上邊，所以現在還不必擔心Nvidia是否變心。

二、兩者都需要台積電

上面雙方的IC晶片合作案越多，不光是英特爾的晶圓代工訂單會隨之增加，台積電的業務肯定跟著沾光，說不定還會比英特爾的晶圓代工接單量更多，因為第一時間，Nvidia和英特爾的執行長都明確表示，台積電在產業界的重要性，並且會持續與台積電保持長期的合作關係。

三、台積電甩開鳥事

本來川普政府想賴著台積電，要幫忙把要死不活的英特爾救起來，所以才會傳出合資、技術入股、買英特爾晶圓廠等方案，但是這些方案通通對台積電不利。

現在開始有美國的科技大咖要入股英特爾，蘋果、高通、特斯拉應該是下幾個注資的金主，台積電就能避開這檔鳥事了。

四、敵人太弱不是好事

如果英特爾因此死不了，晶圓代工業務還隨之有訂單報到，那對台積電也不是壞事，因為台積電晶圓代工的市占率今年第二季已經達到70％了，如果再強大下去，恐怕得擔心美國政府的壟斷產業質疑、甚至祭出反托拉斯調查。

相信我！現在台積電的高層也巴不得英特爾、三星的晶圓代工領域稍為強大一點，一點點就好，不要一直積弱不振，免得台積電被美國政府盯上、刁難。

五、股價反映實際情勢

如果還不放心，那你就看昨晚美國股市的台積電ADR股價走勢，從盤前聽到Nvidia入股英特爾的消息，台積電ADR股價本來從下跌近3％、到開盤只跌1.8％、再到收盤反而強漲2.2％，就可以知道：台積電，安啦！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 特斯拉 半導體 2330台積電

趣 講 股

延伸閱讀

高股息ETF就是爛？拿00878與00713對比0050…雨果：近五年走勢有明顯交替

《富爸爸》作者說ETF是輸家玩的？網懶理：散戶定期定額勝率更高

股息月領1萬不容易！他試算：「00878至少要75張」才達標

他4理由「看好緯創」喊做多！網憂：利多早已提前反應

相關新聞

台積電（2330）安啦！NVIDIA砸50億美元投資英特爾…專家曝4點：反而是利多

英特爾最近本來從「要死、沒斷氣」，變成有日本軟體銀行注資20億美元、美國政府入股10％股份，現在Nvidia又無預警宣布耗資50億美元，入股英特爾約4％的股份，並且揭露多項和英特爾的產品合作計畫。

蘋果折疊iPhone在台試產⋯網猜在桃園、土城！反憂股價腰斬

蘋果傳出將在台灣設立折疊式iPhone試驗產線，並計畫把量產移往印度，最快2026年推出新機。消息一出，PTT股板掀起討論，焦點除了落地城市猜測外，也集中在折疊手機的實用性與市場接受度。有人直言「工廠就只有桃園或土城」，也有人調侃「買了股價就等著腰斬」，對蘋果跨入折疊市場的信心分歧。

他4理由「看好緯創」喊做多！網憂：利多早已提前反應

PTT網友看好緯創(3231)，他指出，公司雖在第二季毛利率大幅下滑、股價同步回檔，但他認為這反而帶來潛在爆發力，並選擇加碼布局。文章隨即引來討論，部分網友認為緯創短線承壓，但長線仍可望受惠AI伺服器需求。

台積電（2330）現在才進場很韭？網：3年後3千現在不買嗎

一名網友表示自9月1號以來「空手被嘎到現在」，因「怕這個怕那個什麼都不敢買」，一路看著大盤上漲，發文詢問「現在買一張台積電會很韭嗎？」引發板上熱議。 支持長線派留言認為，若以長期為前提，現在進場

台股收天價25,769點！郭哲榮：台股創高3天內若續強…有望挑戰2萬6

分析師郭哲榮表示，美國聯準會宣布今年首次降息1碼，將基準利率調降至4.00%至4.25%區間，從最新的利率點陣圖來看，年內仍有兩次降息機會。他指出，這與市場先前預期一致，但也提醒降息後台股可能出現震盪

川普關稅害全球破產？網憂「美國遭孤立」投資決策更難

UNIQLO母公司迅銷創辦人柳井正再批川普關稅恐衝擊全球貿易，直言「美國可能承受最大代價」，引爆PTT討論。有網友半玩笑半認真表示，雖然愛買UQ，但日本首富的示警不容忽視，若「世界減一」成形，美股、美債投資人恐受影響，還自嘲「錢難賺，買陸港股較穩」。

