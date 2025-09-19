他4理由「看好緯創」喊做多！網憂：利多早已提前反應

PTT網友看好緯創(3231)，他指出，公司雖在第二季毛利率大幅下滑、股價同步回檔，但他認為這反而帶來潛在爆發力，並選擇加碼布局。文章隨即引來討論，部分網友認為緯創短線承壓，但長線仍可望受惠AI伺服器需求。

原PO指出，緯創在AI伺服器領域已占據主要營收來源，今年Q2相關營收比重接近七成。不過財報顯示毛利率遭到「對半砍」，主因包括匯率影響與產品組合初期成本偏高，尤其大量出貨GB200伺服器使毛利短暫受壓。作者認為隨著製程優化，成本將逐步下降，後續良率提升可望改善獲利。

在看多理由方面，原PO整理四點：首先，AI伺服器需求持續高漲，產能利用率將推升毛利回升；其次，輝達投資的CoreWeave擴張資料中心，緯創有望分食訂單；第三，北美、墨西哥、越南及馬來西亞的新產線陸續上線，將改善成本結構；最後，他強調AI算力需求是長期趨勢，緯創位階相對低，具備補漲與成長空間。

多數網友留言對作者的分析抱持肯定，認為「史詩級行情緯創怎麼可能缺席」、「緯創融資被洗出、現在籌碼乾淨」，並指出AI伺服器確實仍是資本市場追捧的核心題材。也有投資人分享「做110-120元價差合適」、「等題材發酵不會寂寞」，顯示市場仍看好其波段表現。

不過也有人提出不同看法，直言「有想過會再洗兩年嗎」、「利多已經提前反映」，質疑現價上攻空間有限；另有人提醒負債壓力與毛利率波動仍是隱憂，甚至有人建議轉向鴻海、國巨等個股。整體而言，論壇氣氛在樂觀與保留間拉鋸，但AI伺服器題材仍被普遍認為是緯創未來能否突圍的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。