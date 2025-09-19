蘋果折疊iPhone在台試產⋯網猜在桃園、土城！反憂股價腰斬

蘋果傳出將在台灣設立折疊式iPhone試驗產線，並計畫把量產移往印度，最快2026年推出新機。消息一出，PTT股板掀起討論，焦點除了落地城市猜測外，也集中在折疊手機的實用性與市場接受度。有人直言「工廠就只有桃園或土城」，也有人調侃「買了股價就等著腰斬」，對蘋果跨入折疊市場的信心分歧。

根據媒體報導，蘋果計畫透過台灣供應商建立小規模試產線，用於測試設備與製程，再將流程複製至印度進行量產，以降低對中國的依賴並分散供應鏈風險。蘋果目標2026年iPhone出貨量增加10%，新款折疊機將是達成目標的重要推手。消息人士透露，北部城市已被視為潛在廠址，但仍在評估中，建廠將面臨人力與土地挑戰。

一名網友在PTT轉貼新聞並總結三點：蘋果希望藉折疊機推升銷售量，供應商看中北部城市土地規劃新廠，但具體地點與合作廠商尚未揭曉。他並點名「某測試供應商是哪間？某城市是哪裡？」引來網友各種猜測。

多數留言認為台灣確實具備技術基礎，但量產轉往印度才符合成本與人力需求。「台灣試產，印度量產很合理」、「量產台灣沒那能力」成為共識。另有網友認為折疊機市場早已是紅海，華為與三星領先多年，蘋果此時進場恐淪為「後知後覺」。

不同意見則指出，蘋果一向不是第一個推出新技術的廠商，而是將技術成熟化再上市，「重點是能不能解決折痕與耐用問題」。果粉留言則表態，即使折疊機價格昂貴，只要使用體驗佳，仍會買單支持。也有人擔心折疊iPhone或影響iPad銷量，甚至質疑在印度量產的品質。整體來看，討論在期待與質疑間交錯，反映市場對折疊iPhone既好奇又存疑的心情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。