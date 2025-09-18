台積電（2330）現在才進場很韭？網：3年後3千現在不買嗎
一名網友表示自9月1號以來「空手被嘎到現在」，因「怕這個怕那個什麼都不敢買」，一路看著大盤上漲，發文詢問「現在買一張台積電會很韭嗎？」引發板上熱議。
支持長線派留言認為，若以長期為前提，現在進場不必過度擔心，包括「長期投資的話不用怕啊」、「可以買，但是就不要一直開App來看了」、「現在不上車 什麼時候上車」等回覆，主張以時間換取空間，減少短線情緒起伏。
審慎派則提醒風險與節奏控制，出現「會！不要買」、「等下次下殺再買吧 不可能沒回檔」、「月線下才是買點 現在買就是標準的追高」等意見，傾向等待技術面或行情回檔後再佈局。
也有網友以歷史經驗鼓勵持有「600，700，800，900，1000，都有人問過了」、「遙想當年688梯彷彿要被笑一輩子」、「你只會買貴不會買錯」、以及「三年後三千，你不買嗎」等說法，強調長期基本面與產業地位的重要性。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
