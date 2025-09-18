台股收天價25,769點！郭哲榮：台股創高3天內若續強…有望挑戰2萬6

分析師郭哲榮表示，美國聯準會宣布今年首次降息1碼，將基準利率調降至4.00%至4.25%區間，從最新的利率點陣圖來看，年內仍有兩次降息機會。他指出，這與市場先前預期一致，但也提醒降息後台股可能出現震盪。

不過，台股今日僅在早盤短暫整理，隨後即強勢拉升，終場大漲331點，收在25,769點，再度改寫歷史收盤新高。

郭哲榮強調，若未來三個交易日台股能維持強勢，市場疑慮將可解除，指數挑戰26,000點並非不可能。他呼籲投資人密切注意接下來的走勢，以確認趨勢是否能夠穩定延續。

至於美債市場，他分析，國泰20年美債ETF（00687B）在降息後未出現大幅走高，主要因聯準會主席鮑爾將此次行動定調為「保險式降息」，而非救火式降息，加上對未來兩年的降息步調依舊保守，導致債市震盪。郭哲榮認為，隨著通膨逐步下修、美國經濟數據被下調，未來仍存在大幅降息的可能，美債ETF依舊具備上漲潛力。

他並提到，市場傳出蘋果最快於本月在台灣試產摺疊機，相關概念股值得關注。雖然短期題材性強，但投資人仍需觀察大盤走勢，避免因追逐題材而忽略風險。

郭哲榮總結，目前行情仍屬強勢，台股已連創新高，但接下來三個交易日將是關鍵觀察期。只要指數持續維持強勢，挑戰26,000點的可能性依然存在，投資人可持續留意市場脈動與政策變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。