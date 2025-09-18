力積電（6770）再度攻上漲停…連8季虧損免怕？網酸：10元以下當樂透玩較安全

晶圓代工廠力積電（6770）18日盤中再度攻上漲停，股價報22.4元，成交量超過25萬張。相較前一日突破20元大關，兩天股價連續急漲，市場買盤湧入，成為盤面焦點。

力積電主要業務涵蓋積體電路製造、測試、封裝及矽智財設計服務。近5日股價漲幅超過22%，明顯優於大盤不到1%的漲幅。市場普遍認為，近期記憶體報價走揚，加上外資與自營商買盤挹注，是推升力積電股價的重要原因。

不過財報顯示，公司第2季仍虧損33.34億元，連續8季處於虧損狀態，且大中華區驅動IC及影像感測器需求疲弱，整體訂單能見度不高。即便如此，歐美市場的電源管理晶片需求仍帶來部分支撐。

在PTT股板上，投資人熱議力積電的走勢，有人高喊「相信黃董，年底就懂」，也有人直言「這檔還是10元以下當樂透比較安全」。不少網友對股價能否持續上攻存疑，也有人調侃「20元也能出新聞」。

力積電短線氣勢強勁，但長線基本面仍待觀察。投資人看法兩極，有人選擇追價跟進，也有人提醒須警惕虧損壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。