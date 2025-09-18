快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

力積電（6770）再度攻上漲停…連8季虧損免怕？網酸：10元以下當樂透玩較安全

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電（6770）股價18日再度亮燈漲停，收在22.4元，成交量逾25萬張。雖然短線漲幅明顯，但公司已連續8季虧損，投資人意見兩極。中央社
晶圓代工廠力積電（6770）18日盤中再度攻上漲停，股價報22.4元，成交量超過25萬張。相較前一日突破20元大關，兩天股價連續急漲，市場買盤湧入，成為盤面焦點。

力積電主要業務涵蓋積體電路製造、測試、封裝及矽智財設計服務。近5日股價漲幅超過22%，明顯優於大盤不到1%的漲幅。市場普遍認為，近期記憶體報價走揚，加上外資與自營商買盤挹注，是推升力積電股價的重要原因。

不過財報顯示，公司第2季仍虧損33.34億元，連續8季處於虧損狀態，且大中華區驅動IC及影像感測器需求疲弱，整體訂單能見度不高。即便如此，歐美市場的電源管理晶片需求仍帶來部分支撐。

PTT股板上，投資人熱議力積電的走勢，有人高喊「相信黃董，年底就懂」，也有人直言「這檔還是10元以下當樂透比較安全」。不少網友對股價能否持續上攻存疑，也有人調侃「20元也能出新聞」。

力積電短線氣勢強勁，但長線基本面仍待觀察。投資人看法兩極，有人選擇追價跟進，也有人提醒須警惕虧損壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

漲停 6770力積電

相關新聞

川普關稅害全球破產？網憂「美國遭孤立」投資決策更難

UNIQLO母公司迅銷創辦人柳井正再批川普關稅恐衝擊全球貿易，直言「美國可能承受最大代價」，引爆PTT討論。有網友半玩笑半認真表示，雖然愛買UQ，但日本首富的示警不容忽視，若「世界減一」成形，美股、美債投資人恐受影響，還自嘲「錢難賺，買陸港股較穩」。

力積電（6770）再度攻上漲停…連8季虧損免怕？網酸：10元以下當樂透玩較安全

晶圓代工廠力積電（6770）18日盤中再度攻上漲停，股價報22.4元，成交量超過25萬張。相較前一日突破20元大關，兩天股價連續急漲，市場買盤湧入，成為盤面焦點。 力積電主要業務涵蓋積體電路製造

2026年股市將崩盤？「這張圖」超神準預言…小童：網路泡沫、金融海嘯、2020年疫情大跌全抓到

2026大崩盤？ 嗨，大家好，我是小童。 台股創下歷史新高，很多朋友都會問我：還會漲嗎？還可以追？還是應該要賣呢？ 我會拿一張流傳一百多年的週期預言圖，讓大家知道到底應該何時賣股，而

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

各位早安！台指期夜盤可以看得出鮑爾凌晨演講「高潮迭起」。 美國聯準會（Fed）17日降息1碼，是去年12月以來首次降息。 Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，就業面臨惡化風險，這次降息是「風

谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

聯準會利率決策在即，外資長青樹「台灣先生」谷月涵示警，雖然美股台股仍有向上空間，但一旦宣布降息，恐短線大跌，甚至最快明年見到AI泡沫。他強調不會投資輝達，但台積電可以一直投資。這番談話被轉貼至PTT，立刻引發網友刷屏熱議，不少人調侃「冥燈開示，穩了」。

玉山金、緯穎...瞄準季底作帳 投信布局半導體、AI 13檔仍有加碼的成長股出列

第三季中小型股由半導體與AI兩大族群領漲、表現優異，也使得季底作帳行情備受期待。台股續創新高的熱度下，根據投本比篩選出投信仍有加碼空間的標的，提供投資人布局參考。

