快訊

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

2萬5有找！Meta推首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡 支援AI、可手勢控制

超熱…躲到台北捷運站內也沒用 原來經濟部有「這規定」

聽新聞
0:00 / 0:00

2026年股市將崩盤？「這張圖」超神準預言…小童：網路泡沫、金融海嘯、2020年疫情大跌全抓到

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
本納循環再被討論！小童提醒2026年可能迎來大跌，並搭配景氣燈號、降息時機分析，呼籲指數創高後需居高思危。中央社
本納循環再被討論！小童提醒2026年可能迎來大跌，並搭配景氣燈號、降息時機分析，呼籲指數創高後需居高思危。中央社

2026大崩盤？

嗨，大家好，我是小童。

台股創下歷史新高，很多朋友都會問我：還會漲嗎？還可以追？還是應該要賣呢？

我會拿一張流傳一百多年的週期預言圖，讓大家知道到底應該何時賣股，而且時間竟然還快接近了！

台股關鍵區域

那首先我們先來看一下台股目前的走勢，是不是很明顯在守住我們之前說的轉勢處之後，股價就是持續創高。

所以很多時候轉勢的這個概念，其實就可以幫我們解決超級多的問題，因為只要在多頭趨勢裡守住轉勢，那就說明慣性沒有改變，自然拉回就可以持續看多；反之，如果轉勢被跌破了，那才說明趨勢反轉。

真不知道怎麼判斷趨勢的話，用之前送給大家的紅綠燈指標來分析，是不是從四月大跌以來，你都還是可以抱得非常安穩？

因為就像指標所顯示的，只要過程中都呈現綠線的延續，沒有出現三紅的反轉，那就說明這整段的漲勢你都可以完整掌握。

因此，後續怎麼算翻空？要嘛第一個出現空方轉勢，不然就是第二個出現紅綠燈指標三紅的反轉。那如果有出現以上的訊號的話，這時候才會是我出清持股的時機。

本納循環 精準預言

而開場我們所說的週期預言圖，其實就是本納循環。

這張圖明確地告訴了我們，每幾年可能會面臨價格的高點，而每幾年可能又會出現價格的低點。作者的本納故事我就不多陳述，有興趣的朋友可以自己搜尋。

直接跟大家分享這張圖的重點是什麼？以作者的觀察來說，因為他是農民，因此理解到季節性的週期會影響到農作物的收成，進而影響供需，接著再影響價格。

以他的研究來看：

玉米跟豬肉的價格會有11年的週期，而每5到6年會到達高點

棉花的話則是每11年會到達高點

鐵的話，每27年會是一個週期，大約每8、9、10年會出現一次高點，而7、9、11年會出現一次低點等等的

那為什麼會這樣定義呢？因為他發現了這個11年其實就跟太陽的週期一樣，而他作為農夫，自然就相信大自然跟農作物之間的關係。

不過因為這張圖只有更新到1891年，後續聽說是由一位叫喬治的，把它延伸到2059年，並且標上ABC等等的進出場點，才演變成圖中的這樣。那A表示空頭的開始，B表示是高價賣出的時機，而C表示跌深後的多頭反轉。

那你可能會說，不就是一張圖而已有什麼神奇的？真的有那麼值得參考嗎？欸...還真的是有點神奇。如果我們把圖表上的轉折對應到股市當中的話，我們可以發現...

圖中預告的賣點，剛好就落在...

2000年網路泡沫

2008年金融海嘯

甚至還有2020年的疫情崩跌

這100多年前的分析，竟然可以巧妙地抓到近幾年相對嚴重的大跌行情！

而除了賣股之外，它甚至連近幾次的買點都抓得非常好，幾乎都可以買到起漲的時機，尤其是2023年那時候的買點真的是非常漂亮。那這也難怪這張圖會那麼具參考價值。而下次一次它預測的賣點，則大約會落在2026年，也就是幾個月後而已，確實有一點讓人在指數創高後居高思危，特別小心！

把所有經驗結合分析

那當然光是分享這個好像也沒什麼，畢竟很多人可能會說，就一張圖而已，不就只是巧合...那如果把更多的巧合或歷史經驗都結合在一起，會不會更有參考性呢？

因此這邊就要帶一下之前給大家看過的景氣對策信號跟股市之間的關係。之前說過，如果景氣燈號從紅轉向綠，那就有蠻大的機率會一路下探到藍燈，並且伴隨著股市的下跌。至少過去五次的經驗當中，就有四次皆是如此。而目前也是從紅燈跌到綠燈，那這就是我們要特別留意的。

畢竟最近我們也知道，美國的就業數據越來越冷淡，雖然市場都在期待降息沒錯，但降息的背後，是不是也伴隨著經濟的隱憂呢？因此這是大家正反面都要去思考到的。

尤其再搭配降息跟股市的關係，往往股市真正的大漲，並不是出現在降息的開始，而是出現在經濟好轉後的升息或利率走平的時機...

這部分搭配目前的降息步調來看，確實有機會是會落在明年先蹲後跳，再迎來新的上漲時機！

因此，我們整合剛剛前面所說的，因為目前指數還是在多方，所以偏多看完全沒問題。但如果當今天出現空方轉勢，甚至紅綠燈指標的三紅反轉，那這時候就會是我們要提高警覺的時機。

畢竟不論本納循環、景氣燈號、甚至降息的時程，通通都說明目前可能正處在了股市的高檔；而只要當今天出現了任何的風吹草動，那可能就會導致股市的反轉。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 疫情 降息 金融海嘯 景氣燈號

小童 x Happy Trading Life

追蹤

延伸閱讀

力積電（6770）飆漲停「年底到了」？網不留情酸：幾年前停損在60幾元

棄0050+006208只買台積電！網勸長期逢低加碼「直上正二」 

00878再買進8張…年底達成200張應不成問題！存股哥：把00982A停利賣出

谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

相關新聞

2026年股市將崩盤？「這張圖」超神準預言…小童：網路泡沫、金融海嘯、2020年疫情大跌全抓到

2026大崩盤？ 嗨，大家好，我是小童。 台股創下歷史新高，很多朋友都會問我：還會漲嗎？還可以追？還是應該要賣呢？ 我會拿一張流傳一百多年的週期預言圖，讓大家知道到底應該何時賣股，而

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

各位早安！台指期夜盤可以看得出鮑爾凌晨演講「高潮迭起」。 美國聯準會（Fed）17日降息1碼，是去年12月以來首次降息。 Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，就業面臨惡化風險，這次降息是「風

谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

聯準會利率決策在即，外資長青樹「台灣先生」谷月涵示警，雖然美股台股仍有向上空間，但一旦宣布降息，恐短線大跌，甚至最快明年見到AI泡沫。他強調不會投資輝達，但台積電可以一直投資。這番談話被轉貼至PTT，立刻引發網友刷屏熱議，不少人調侃「冥燈開示，穩了」。

玉山金、緯穎...瞄準季底作帳 投信布局半導體、AI 13檔仍有加碼的成長股出列

第三季中小型股由半導體與AI兩大族群領漲、表現優異，也使得季底作帳行情備受期待。台股續創新高的熱度下，根據投本比篩選出投信仍有加碼空間的標的，提供投資人布局參考。

力積電（6770）飆漲停「年底到了」？網不留情酸：幾年前停損在60幾元

力積電（6770）今日成為盤中焦點股，股價一度衝上20.2元，站上久違的20元關卡，吸引市場熱議。外資昨日大買1.3萬張，自營商也同步加碼，單日成交量逼近9萬張，9月以來漲幅已累積25%，人氣再度聚攏

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

不同盤勢要有不同武功應對 現在就是降息循環...今天隨著美股漲多拉回，今天台股也開得比較低，不過也是沒有明顯的利空，所以任何拉回都是買點，有人問說之前直雲都說買紅不買綠，為什麼現在可以買綠？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。