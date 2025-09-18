快訊

美國再爆重大槍擊事件！賓州5警中彈3殉職 槍手遭當場擊斃

今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

美國佛州緬甸蟒氾濫！機器「間諜兔子」誘殺大作戰

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
美國聯準會17日宣布降息一碼，為去年12月以來首次。鮑爾強調這是「風險控管式」降息，目的在於避免經濟衰退。由於並非市場最擔心的「兩碼」情境，夜盤走勢表現平穩，股民心情也隨之安定。記者余承翰攝影
美國聯準會17日宣布降息一碼，為去年12月以來首次。鮑爾強調這是「風險控管式」降息，目的在於避免經濟衰退。由於並非市場最擔心的「兩碼」情境，夜盤走勢表現平穩，股民心情也隨之安定。記者余承翰攝影

各位早安！台指期夜盤可以看得出鮑爾凌晨演講「高潮迭起」。

美國聯準會Fed）17日降息1碼，是去年12月以來首次降息。

Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，就業面臨惡化風險，這次降息是「風險控管式」降息。也就是為了防止經濟衰退而降息...

重點是這次降息一碼而非兩碼，因為兩碼會讓市場擔心經濟大幅衰退，今天之前股民們都很擔心，因為股票最怕不穩定性，只能說鮑爾演講前後的夜盤漲勢差不多，大家又可以安心了！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Fed 鮑爾 降息 聯準會 經濟衰退

延伸閱讀

棄0050+006208只買台積電！網勸長期逢低加碼「直上正二」 

谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

00878再買進8張…年底達成200張應不成問題！存股哥：把00982A停利賣出

00918除息0.52元…回檔價位成買點！達人：年初以來與近一年績效表現都在前段班

相關新聞

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

各位早安！台指期夜盤可以看得出鮑爾凌晨演講「高潮迭起」。 美國聯準會（Fed）17日降息1碼，是去年12月以來首次降息。 Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，就業面臨惡化風險，這次降息是「風

谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

聯準會利率決策在即，外資長青樹「台灣先生」谷月涵示警，雖然美股台股仍有向上空間，但一旦宣布降息，恐短線大跌，甚至最快明年見到AI泡沫。他強調不會投資輝達，但台積電可以一直投資。這番談話被轉貼至PTT，立刻引發網友刷屏熱議，不少人調侃「冥燈開示，穩了」。

玉山金、緯穎...瞄準季底作帳 投信布局半導體、AI 13檔仍有加碼的成長股出列

第三季中小型股由半導體與AI兩大族群領漲、表現優異，也使得季底作帳行情備受期待。台股續創新高的熱度下，根據投本比篩選出投信仍有加碼空間的標的，提供投資人布局參考。

力積電（6770）飆漲停「年底到了」？網不留情酸：幾年前停損在60幾元

力積電（6770）今日成為盤中焦點股，股價一度衝上20.2元，站上久違的20元關卡，吸引市場熱議。外資昨日大買1.3萬張，自營商也同步加碼，單日成交量逼近9萬張，9月以來漲幅已累積25%，人氣再度聚攏

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

不同盤勢要有不同武功應對 現在就是降息循環...今天隨著美股漲多拉回，今天台股也開得比較低，不過也是沒有明顯的利空，所以任何拉回都是買點，有人問說之前直雲都說買紅不買綠，為什麼現在可以買綠？

高端疫苗（6547）疫情期間飆到350又跌回30？陳重銘：不懂的股票不要碰

投資不是問明牌 要建立自己的能力圈 經營粉絲團多年，我經常收到粉絲的訊息：「老師，我買了XXX股票，已經賠了多少%，應該要停損嗎？」我都會問他們為何買這支股票，最常聽到的回答是：「我是聽朋友推薦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。