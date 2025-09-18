降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心
各位早安！台指期夜盤可以看得出鮑爾凌晨演講「高潮迭起」。
美國聯準會（Fed）17日降息1碼，是去年12月以來首次降息。
Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，就業面臨惡化風險，這次降息是「風險控管式」降息。也就是為了防止經濟衰退而降息...
重點是這次降息一碼而非兩碼，因為兩碼會讓市場擔心經濟大幅衰退，今天之前股民們都很擔心，因為股票最怕不穩定性，只能說鮑爾演講前後的夜盤漲勢差不多，大家又可以安心了！
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言