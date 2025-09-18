谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

聯準會利率決策在即，外資長青樹「台灣先生」谷月涵示警，雖然美股台股仍有向上空間，但一旦宣布降息，恐短線大跌，甚至最快明年見到AI泡沫。他強調不會投資輝達，但台積電可以一直投資。這番談話被轉貼至PTT，立刻引發網友刷屏熱議，不少人調侃「冥燈開示，穩了」。

根據媒體報導，谷月涵出席活動時指出，市場不應僅看利率，而要注意聯準會整體貨幣政策。當前短期債券發行量大，資金供給並非問題，但降息往往帶來「利多出盡」的獲利了結。他並警告AI投資已過度，形同2000年網路泡沫，未來整理難以避免。不過，他仍長期看好台積電，並延伸到能源、小型模組化反應爐、燃料電池及量子電腦等新題材。

一名網友在PTT轉貼新聞，他在貼文中感嘆，今晚降息幾乎已成共識，但谷月涵的「降息即跌」論調，是否意味股市短線將反轉？同時，他不看好輝達卻偏愛台積電，是否又透露資金配置方向。原PO強調，投資人或許能從這些訊號找尋「市場風向」。

留言區則一面倒把谷月涵當作「反指標」。不少人直呼「穩了」、「要噴了」、「歐印NVDA」，甚至喊出台股直上三萬點。有人戲稱「股海明燈開示，還不快跪著看」，也有網友歪樓喊「老謝快出來加持」。對他點名台積電，更有人解讀成「台積要跌了」。

另一部分網友則提出不同觀點，認為標題過度放大悲觀語句，忽略他其實仍看多趨勢，只是提醒短線整理。也有人提醒「降息是預期差」，真正影響在於點陣圖與資金流，不該把一席話當作唯一依據。另有投資人關心AI後續，認為「還沒熱到泡沫」，或指出輝達基本面仍強勁。

整體來看，論壇對谷月涵的發言多半反向解讀，把它當成進場訊號，調侃「反著做就會贏」。但也有人冷靜提醒，AI題材雖火熱，仍須提防利多出盡與產業輪動。谷月涵「不投輝達、長抱台積」的觀點，最終被網友詮釋成「短空長多」的翻譯題，顯示市場情緒與名人言論的微妙互動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。