快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

川普關稅害全球破產？網憂「美國遭孤立」投資決策更難

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

UNIQLO母公司迅銷創辦人柳井正再批川普關稅恐衝擊全球貿易，直言「美國可能承受最大代價」，引爆PTT討論。有網友半玩笑半認真表示，雖然愛買UQ，但日本首富的示警不容忽視，若「世界減一」成形，美股、美債投資人恐受影響，還自嘲「錢難賺，買陸港股較穩」。

根據媒體報導，柳井正多年反對以關稅解決貿易爭端，擔心美國選擇優先本國、最終反傷自身；迅銷也曾稱美國關稅將迫使調價、轉嫁成本。一名網友在PTT轉貼新聞並表示，若美國被孤立，金融市場波動將加劇，投資決策更難。

原PO觀點聚焦三點：一是關稅本質是變相消費稅，終將回到消費者；二是「世界減一」可能重塑供應鏈與資本流向；三是投資不確定性升高，寧可回頭尋找本地更可控標的。此番貼文以戲謔語氣講風險，獲不少回響。

留言多線分化。其一，宏觀派認為「美國就是要把大家拖下水，但復原最快」，或直言「加關稅≈加消費稅」，最後仍由美國人買單；也有人提醒美元主導全球結算，「用美元就難談世界減一」。其二，質疑派吐槽「股市一路創高，怎會全球破產？」、「別帶風向」，認為用詞誇張。其三，產業/消費派討論UQ定價與品質、產地分工，指快時尚受關稅與成本傳導影響恐更明顯。

亦有網友提出替代視角：有人看空美股短期動能，也有人認為就算衝擊出現，美方可用QE、政策工具緩衝；更有人主張企業已在「降低對美銷售占比」，供應鏈去風險會持續。整體觀之，論壇共識傾向「關稅成本終將轉嫁、短期難挫美元地位」，但對股債資產的後續影響仍存分歧，投資人被勸在風險與估值間保留彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 關稅 UNIQLO 美股 港股 川普 日本

延伸閱讀

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

00878再買進8張…年底達成200張應不成問題！存股哥：把00982A停利賣出

台積電（2330）見證到2000元的時候才會放手！闕又上：小資族選0050比0056好

力積電（6770）飆漲停「年底到了」？網不留情酸：幾年前停損在60幾元

相關新聞

川普關稅害全球破產？網憂「美國遭孤立」投資決策更難

UNIQLO母公司迅銷創辦人柳井正再批川普關稅恐衝擊全球貿易，直言「美國可能承受最大代價」，引爆PTT討論。有網友半玩笑半認真表示，雖然愛買UQ，但日本首富的示警不容忽視，若「世界減一」成形，美股、美債投資人恐受影響，還自嘲「錢難賺，買陸港股較穩」。

力積電（6770）再度攻上漲停…連8季虧損免怕？網酸：10元以下當樂透玩較安全

晶圓代工廠力積電（6770）18日盤中再度攻上漲停，股價報22.4元，成交量超過25萬張。相較前一日突破20元大關，兩天股價連續急漲，市場買盤湧入，成為盤面焦點。 力積電主要業務涵蓋積體電路製造

2026年股市將崩盤？「這張圖」超神準預言…小童：網路泡沫、金融海嘯、2020年疫情大跌全抓到

2026大崩盤？ 嗨，大家好，我是小童。 台股創下歷史新高，很多朋友都會問我：還會漲嗎？還可以追？還是應該要賣呢？ 我會拿一張流傳一百多年的週期預言圖，讓大家知道到底應該何時賣股，而

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

各位早安！台指期夜盤可以看得出鮑爾凌晨演講「高潮迭起」。 美國聯準會（Fed）17日降息1碼，是去年12月以來首次降息。 Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，就業面臨惡化風險，這次降息是「風

谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

聯準會利率決策在即，外資長青樹「台灣先生」谷月涵示警，雖然美股台股仍有向上空間，但一旦宣布降息，恐短線大跌，甚至最快明年見到AI泡沫。他強調不會投資輝達，但台積電可以一直投資。這番談話被轉貼至PTT，立刻引發網友刷屏熱議，不少人調侃「冥燈開示，穩了」。

玉山金、緯穎...瞄準季底作帳 投信布局半導體、AI 13檔仍有加碼的成長股出列

第三季中小型股由半導體與AI兩大族群領漲、表現優異，也使得季底作帳行情備受期待。台股續創新高的熱度下，根據投本比篩選出投信仍有加碼空間的標的，提供投資人布局參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。