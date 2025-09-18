川普關稅害全球破產？網憂「美國遭孤立」投資決策更難

UNIQLO母公司迅銷創辦人柳井正再批川普關稅恐衝擊全球貿易，直言「美國可能承受最大代價」，引爆PTT討論。有網友半玩笑半認真表示，雖然愛買UQ，但日本首富的示警不容忽視，若「世界減一」成形，美股、美債投資人恐受影響，還自嘲「錢難賺，買陸港股較穩」。

根據媒體報導，柳井正多年反對以關稅解決貿易爭端，擔心美國選擇優先本國、最終反傷自身；迅銷也曾稱美國關稅將迫使調價、轉嫁成本。一名網友在PTT轉貼新聞並表示，若美國被孤立，金融市場波動將加劇，投資決策更難。

原PO觀點聚焦三點：一是關稅本質是變相消費稅，終將回到消費者；二是「世界減一」可能重塑供應鏈與資本流向；三是投資不確定性升高，寧可回頭尋找本地更可控標的。此番貼文以戲謔語氣講風險，獲不少回響。

留言多線分化。其一，宏觀派認為「美國就是要把大家拖下水，但復原最快」，或直言「加關稅≈加消費稅」，最後仍由美國人買單；也有人提醒美元主導全球結算，「用美元就難談世界減一」。其二，質疑派吐槽「股市一路創高，怎會全球破產？」、「別帶風向」，認為用詞誇張。其三，產業/消費派討論UQ定價與品質、產地分工，指快時尚受關稅與成本傳導影響恐更明顯。

亦有網友提出替代視角：有人看空美股短期動能，也有人認為就算衝擊出現，美方可用QE、政策工具緩衝；更有人主張企業已在「降低對美銷售占比」，供應鏈去風險會持續。整體觀之，論壇共識傾向「關稅成本終將轉嫁、短期難挫美元地位」，但對股債資產的後續影響仍存分歧，投資人被勸在風險與估值間保留彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。