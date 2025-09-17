力積電（6770）飆漲停「年底到了」？網不留情酸：幾年前停損在60幾元

力積電（6770）今日成為盤中焦點股，股價一度衝上20.2元，站上久違的20元關卡，吸引市場熱議。外資昨日大買1.3萬張，自營商也同步加碼，單日成交量逼近9萬張，9月以來漲幅已累積25%，人氣再度聚攏。

觀察基本面，力積電不僅代工利基型記憶體，近期也受惠於記憶體價格看漲，但驅動IC、影像感測器等市場需求疲弱，第3季訂單能見度仍不高。雖然營收連三個月維持年增，但第2季依舊虧損33.34億元，且連續8季掛虧，獲利表現並未真正改善。

在股民社群中，討論熱度直線升溫。不少網友喊話「相信黃董 年底就懂」、「黃董要起飛了嗎？！你各位跟不跟？」、「30上翻倍，預告一下」、「年底了可以相信黃董」，甚至有人列出9月的漲價行事曆，顯示市場氛圍偏向激情。

不過，也有理性派提醒風險，「這檔還是10元以下當樂透比較安全」、「哇靠 力積電20也能拿出來出新聞了嗎...」、「幾年前停損在60幾 慘」，還有人冷酸「20也能高潮 蝗蟲粉真棒」、「笑死 多個0再說啦」。正反聲音交錯，顯示投資人對力積電分歧極大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。