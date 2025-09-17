力積電（6770）飆漲停「年底到了」？網不留情酸：幾年前停損在60幾元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電（6770）股價突破20元關卡，外資大買1.3萬張，單月漲幅累積25%，人氣再起。記者余承翰／攝影
力積電（6770）今日成為盤中焦點股，股價一度衝上20.2元，站上久違的20元關卡，吸引市場熱議。外資昨日大買1.3萬張，自營商也同步加碼，單日成交量逼近9萬張，9月以來漲幅已累積25%，人氣再度聚攏。

觀察基本面，力積電不僅代工利基型記憶體，近期也受惠於記憶體價格看漲，但驅動IC、影像感測器等市場需求疲弱，第3季訂單能見度仍不高。雖然營收連三個月維持年增，但第2季依舊虧損33.34億元，且連續8季掛虧，獲利表現並未真正改善。

在股民社群中，討論熱度直線升溫。不少網友喊話「相信黃董 年底就懂」、「黃董要起飛了嗎？！你各位跟不跟？」、「30上翻倍，預告一下」、「年底了可以相信黃董」，甚至有人列出9月的漲價行事曆，顯示市場氛圍偏向激情。

不過，也有理性派提醒風險，「這檔還是10元以下當樂透比較安全」、「哇靠 力積電20也能拿出來出新聞了嗎...」、「幾年前停損在60幾 慘」，還有人冷酸「20也能高潮 蝗蟲粉真棒」、「笑死 多個0再說啦」。正反聲音交錯，顯示投資人對力積電分歧極大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

不同盤勢要有不同武功應對 現在就是降息循環...今天隨著美股漲多拉回，今天台股也開得比較低，不過也是沒有明顯的利空，所以任何拉回都是買點，有人問說之前直雲都說買紅不買綠，為什麼現在可以買綠？

高端疫苗（6547）疫情期間飆到350又跌回30？陳重銘：不懂的股票不要碰

投資不是問明牌 要建立自己的能力圈 經營粉絲團多年，我經常收到粉絲的訊息：「老師，我買了XXX股票，已經賠了多少%，應該要停損嗎？」我都會問他們為何買這支股票，最常聽到的回答是：「我是聽朋友推薦

46歲買車前都靠「B、M、W」？陳重銘：10年要花250萬不如拿去投資…相差509萬

我在學校教書時觀察到一個現象，每當年輕老師考進來後，緊接著就是「結婚、買房」。鐵飯碗讓他們可以安穩繳房貸，卻同時幫自己套上一個房貸緊箍咒，喪失20年、30年的存股時間。為什麼上班族會窮一輩子？因為他們

美股天天漲像吹泡泡？網指「1證據」憂踩踏潮 樂天派稱風險未到

市場預期聯準會降息，美股15日主要指數全面收漲。一名網友在Dcard發文，質疑近期美股在關稅爭議頻傳之下仍幾乎天天上漲，「根本不合常理」，並擔心這是泡沫正在吹大。文章引發眾多網友留言，有人認同風險確實存在，也有人反嗆「泡沫論」只是沒上車者的藉口，討論呈現多空分歧。

Fed即將降息⋯華爾街喊話小心！網憂「小降」反觸發賣壓

美股在降息預期推動下大漲，市場如今押注本週聯準會（Fed）將啟動寬鬆；不過多家機構同聲示警，稱降息後漲勢恐暫歇、資金將轉而檢視經濟走弱風險。PTT《Stock》板有網友轉貼新聞並吐槽：「都9月中了要玩這麼大？不如拖到11月一次降兩碼？」質疑「小降」反而會觸發賣壓，貼文隨即引發多方論辯。

