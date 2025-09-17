聽新聞
現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭
不同盤勢要有不同武功應對
現在就是降息循環...今天隨著美股漲多拉回，今天台股也開得比較低，不過也是沒有明顯的利空，所以任何拉回都是買點，有人問說之前直雲都說買紅不買綠，為什麼現在可以買綠？
主要在於現在沒有變成空頭的危險，那既然接下來都是多頭，那我們逢拉回做多即可！我們面對不同的盤勢要有不同的武功應對。
今天的錢還是在記憶體，畢竟降息有助於消費性電子，消費性電子和AI都需要大量的記憶體，南亞科和華邦電都有法人加持，所以我認為南亞科和華邦電可以再走一波，因為我們六虎將仍然非常優質，加上南亞科和華邦電價格較低發文會拉抬，我認為你們自己可以介入。
目前六虎將鴻海、台達電、貿聯-KY、智邦、宜鼎和京元電，我仍然還沒有要賣，目前就智邦賠錢，其他都是大賺錢。
所以我們不要太在意賠的那一檔，讓六虎將繼續帶著我們向前衝。
降息就是做多而已，如果有拉回都可以安心買入！
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
