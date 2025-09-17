高端疫苗（6547）疫情期間飆到350又跌回30？陳重銘：不懂的股票不要碰

投資不是問明牌 要建立自己的能力圈

經營粉絲團多年，我經常收到粉絲的訊息：「老師，我買了XXX股票，已經賠了多少%，應該要停損嗎？」我都會問他們為何買這支股票，最常聽到的回答是：「我是聽朋友推薦」、「網路討論說後勢看好」之類的答案，我不禁納悶，你拿這麼多錢去買股票，靠的只是馬路消息，然後連公司在做什麼都不清楚！如果你不賠錢，那麼誰會賠錢呢？

巴菲特強調要在「能力圈」以內投資股票，也就是「你只能投資自己了解的公司，如果你沒辦法理解，那就不要去投資。」

能力圈的重點並不是你懂多少，而是你「不懂什麼」。「斷、捨、離」是能力圈的要點，不懂的千萬不要碰。

2020年爆發新冠疫情，因為沾上疫苗的題材，高端疫苗（6547）一路從30元大漲到350元，我自知不懂生技股，而且該公司過去也沒有獲利，因此就算股價飆漲我也只是在一旁看熱鬧。疫情緩和後，高端疫苗的股價一路跌回30幾元，幸好我秉持「不懂的股票不要碰」，避開不必要的虧損。

知道自己能力範圍

有一位「少年股神」，短短3年內賺到上億元，但卻因為輕忽槓桿投資的風險，2025年4月川普拋出關稅議題，讓他9位數資產一夕歸零。了解自己「不知道什麼」，遠離危險往往比賺錢更重要。

持續擴大能力圈

知識才是投資的最大力量，保持好奇心會讓你樂於學習，多讀書可以從別人的經驗中獲益，誠實記錄你成功與失敗的經驗，將來你就會少走許多冤枉路。

面對自己的失敗

當投資股票賺錢了，會覺得是自己眼光神準，到處敲鑼打鼓；可是一旦失敗了，往往會安慰自己是運氣差，或是大環境不好⋯⋯其實這些都只是在欺騙自己。投資股票不可能只賺不賠，要了解失敗的原因並記取教訓，為下一次的成功做好準備。

以前我教書時，很討厭學生不動大腦，開口閉口就是「我不會」。所以，能力圈不能當作故步自封的藉口，應該是先「在能力圈內投資」，然後「在能力圈外學習」，不斷地擴大你的能力圈。我年輕的時候主要是操作電子股，2008年後開始研究金融股，如今已經存了幾千張金融股；以前我覺得槓桿型ETF風險高，深入研究後發現它其實是抄底的好工具。不斷學習不僅擴展我的視野，也開拓我的「錢途」。

找出股價安全邊際避免買太貴

我有一個壞習慣，看電影一定要配零食跟飲料，如果電影票要300元，零食飲料100元，我會只帶400元出門嗎？還是帶500元比較保險呢？這樣500元跟400元之間，就有了100元的「安全邊際」，一旦看到更好吃（更貴）的零食，就不會只能在一旁流口水。同樣地，投資股票時也要設定安全邊際：

內在價值 預估一支股票的價值是100元，100元以下就相對便宜。 永遠有意外 自己有可能估計錯誤，股市也可能發生意外。如果在100元急著買進，沒想到發生股災讓股價跌到70元，你會損失30元。 安全邊際 心目中的股票價值先打個8折，耐心等到80元時才出手，這時候就有了20元的安全邊際（20%）。在80元買進後，就算股價跌到70元，也只損失10元。 要合理 安全邊際設定得越高，你當然就會越安全，但是也可能買不到股票了。好比一間房子的售價是2,000萬元，你一開口就殺價到1,000萬元，安全邊際是夠大了，但是賣家會直接關門送客。

巴菲特曾說：「安全邊際是投資成功的基石」，只有當「股票內在價值大於股票市場價格」，有足夠安全邊際時才值得出手。「內在價值」是評估股價的關鍵，意思是在該企業倒閉之前，股東所能獲取的現金流。只是企業何時倒閉很難預估，自己也可能活不了那麼久，所以可以用自己能夠承受的年限來預估。 金尉出版《富媽媽窮媽媽：陳重銘寫給不想一輩子窮忙的你，10個觀念從領薪水到領千萬股利》作者：陳重銘

以下拿電信三雄來舉例，電信業是特許行業，又是生活的必需品，大家就算餓肚子也要上網，所以有很深的護城河。投資電信三雄主要是領股利，但是為了避免單一年度的影響，所以取用最近5年的平均值，從圖表1-7可以看出配息很穩定，這是民生必需股的特點。

有了平均的配息數字後，只要再乘上「年限」，就可以得到內在價值了。那麼該用多少年呢？目前雙北市房租報酬率（每年租金收入占房屋總價的百分比）應該不到2%，表示房地產投資人願意給予50年的年限賺回本金。由於電信三雄獲利穩定，加上不會倒閉的優點，從圖表1-8可以看出，市場給予電信三雄的股價，是預估25年的企業壽命。

安全邊際並不是一個固定的數字，必須要隨著股市氣氛來調整，當天下太平的時候可以設得小一點，例如10%以下；當國際發生巨大動盪時，像是2008年金融海嘯、2020年肺炎疫情、2025年關稅風暴時，一定要多設一點才會安全。2024年鴻海（2317）受惠AI伺服器成長的利多，股價突破200元大關，但是2025年4月受到關稅衝擊，最低價跌到112.5元，可見一旦碰到股災，必須要把安全邊際設高一點。

巴菲特堅持要有足夠的安全邊際，當股票價格大幅折讓時，就要大膽地買進，他在1973年購入華盛頓郵報的股票，成為安全邊際的一個最經典案例。

1973年，大部分的分析師、股票經紀人，估算華盛頓郵報整間企業的價值在4億∼5億美元之間，但是當時市場上的市值卻僅有1億美元，巴菲特大概用了內在價值的四分之一價錢，在市場上購買了華盛頓郵報的股票。後來，華盛頓郵報為巴菲特帶來了超過100倍的投資收益。

（本文摘自金尉出版《富媽媽窮媽媽：陳重銘寫給不想一輩子窮忙的你，10個觀念從領薪水到領千萬股利》作者：陳重銘）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。