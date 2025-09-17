46歲買車前都靠「B、M、W」？陳重銘：10年要花250萬不如拿去投資…相差509萬

我在學校教書時觀察到一個現象，每當年輕老師考進來後，緊接著就是「結婚、買房」。鐵飯碗讓他們可以安穩繳房貸，卻同時幫自己套上一個房貸緊箍咒，喪失20年、30年的存股時間。為什麼上班族會窮一輩子？因為他們大多只有「薪水」這個收入，然後又入不敷出。請記住，只有一份薪水不是罪惡，不曉得要優先選擇資產還是負債，才是罪惡。

由於我不斷地累積資產，2019年股利收入已經是教書薪水的3倍，果斷放棄20年公務員年資，辭職在家後，我有更多時間做研究，2024年股利收入已經達到千萬元。如果我在剛考上學校教師時就貸款買房，我不僅沒有辦法累積股利收入，持續工作到65歲，還要煩惱年改後退休金減少，那時候我年紀已經大了，再也無力改變未來。請記住，時間是不等人的。

慶幸我一直走在「遠離負債，累積資產」的道路上，如今早已經搬離老公寓，住進重劃區公園旁的新家，當然是登記老婆的名字，然後也背負著8 位數房貸─當然是我繳。雖然一樣是「割地＋賠款」，心情卻大不相同，因為我累積了9位數的股票資產，有一堆好股票搶著幫我付房貸。在這個過程中，我學習到要先買進資產，再用資產來幫負債買單。

致富順序1：先累積資產

重要的事情先做，先存股票累積資產，早點創造出股利現金流，才是改變人生的契機。2024年我可以領到千萬股利，看起來似乎很風光，其實是過去30年堅持的結果。如果你想要有一棵樹可以乘涼，記得要在30年前將種子播下。

致富順序2：晚點買進負債

窮人為什麼變更窮？麻省理工經濟學博士給出答案：因為「買房子」。先買房會造成現金持續流出20、30年，等到繳清房貸後，人生已經過了一大半，完全是輸在起跑點上。

致富順序3：靠資產幫負債買單

請記住，窮人的負債，等於富人的資產。全台灣有這麼多人在繳房貸利息，錢都跑到銀行去了，那麼你為什麼不當金融股的股東，領股利來幫忙繳房貸呢？我目前持有數千張的金融股，2025年從金融股領到500萬元股利，我的房貸都是別的房貸族幫我買單。

財務選擇題 做錯窮忙一輩子

有人看到我領股利來繳房貸，說我是不事生產的吸血鬼，其實也沒有人拿槍逼你貸款買房子吧？重點在於先了解買房、存股的優缺點，然後做出適合自己的選擇。購屋族覺得房子最安穩，房價還會穩定上漲，代價是你要付出幾十年的利息；存股票領股利看起來似乎很不錯，但只要股市大跌，我1天就可能蒸發上千萬，這也是我要承擔的風險。

我要提醒一點，現在的房子都很貴，房貸一背就是30年，一定要謹慎決定，不然30年後，就算後悔也來不及。重要的事情要先做，我堅持「先累積資產，再靠資產幫負債買單」，雖然一開始會很辛苦，但是先苦後甘的人生很值得。

不過，如果家庭成員財務觀不同，該怎麼解決？我過去在公立學校教書，看過許多老師都很愛老婆，不僅房子買老婆名下，有的甚至連存摺跟提款卡都乖乖交出去。金融海嘯後的2010年，一位老師說他趁著股災進場，賺了500萬元，我馬上拗他請客，結果他居然說沒錢，因為薪水都交給老婆管理，他只是用電腦模擬過過癮。

記得在2009年初股市大跌，我想要加碼卻沒有錢，老婆又是偏保守的「要保障」型投資人，股市大跌把她嚇得要死，想跟她借錢投資股票，根本是天方夜譚。我只好跟老媽商量，還好老媽深明大義，骨子裡更是充滿投資的血液，幫我用房貸借錢，讓我危機入市，股災結束後我的資產增加了1,000萬元，因為買到很多便宜的好股票。唉！如果當初老婆肯資助個幾百萬，我會更早財務自由啊！誰叫她骨子裡流著「安穩」的血液！

家庭理財最大的問題，在於夫妻雙方的生活背景不同，因此對金錢跟投資都有不同的想法。我老婆一家都是公務員，所以喜歡安穩保守；我老媽大膽買進未上市的台積電，我就遺傳到積極進取。如果把我的錢都放老婆那邊，雖然是安穩了，但是我受不了；如果老婆的錢都放我這裡，股災時她也睡不著。所以我最後的做法就是各管各的錢，不需要為了錢爭吵。

再來就是要停止「割地＋賠款」的無聊遊戲，不然老公背了30 年房貸，辛苦賺的薪水也只是在幫銀行的股東打工。請記住，家庭理財的目標是「財富增長」，在面臨資產跟負債的選擇時，一定要同心做出正確的選擇，我的選擇就是「先累積資產，再靠資產幫房貸買單」。

開車代步10年 資產後退逾500萬

記得在1986年夏天，讀完大一的我要搬出學校宿舍，看著同學的爸爸開賓士280 SEL來載行李，我卻只能租一台小三輪車，內心真的有點失落啊！當時我傻傻地連賓士車都不懂，被同學嘲笑，激起我對汽車的興趣，但也只能去舊書攤買二手汽車雜誌，然後做一些汽車模型來過過乾癮。

等到我開始工作賺錢後，雖然有能力買車了，因為要堅持省錢存股票，只能用BMW 代步─公車（Bus）、捷運（Mrt）、走路（Walk）。還記得每次我在公車站牌等車時，看著馬路上各式豪車跟跑車，內心都會湧起一陣陣欣羨，我總是用力咬住下嘴唇來打消念頭，再跟自己說：「陳重銘，你還要再努力一點！」

光靠意志力是不夠的，人總有腦波脆弱的時候，所以我會用數字來說服自己。

假設1輛100萬元的車開10年後報廢，平均1年的買車錢是10萬元。每年的油錢、停車費、保險費、稅金、維修⋯⋯加起來算1年15萬元，10年就是150 萬元。上述總開銷是250萬元，平均1年買車跟養車的花費是25萬元。但如果將買車的100萬元拿去投資，用台股大盤長期平均10%的年報酬率計算，10 年後則是會累積到259萬元。

買車，未來10年會流出250萬元，這筆錢拿去投資，則會變成259萬元，一來一回相差509萬元，想到這裡，買車的慾望馬上被理智澆熄。

窮人普遍有一個特點，就是很容易搞丟身上的錢，年輕時覺得有車比較方便，100萬元的車錢也負擔得起，不夠就貸款買，就這樣一腳踏進「買車、養車」的負債循環裡面。如果10年換

1台車，40年的工作生涯換了4台車，不知不覺中就花掉了1,000萬元，退休時你怎麼可能會有錢。

有錢人的特點就是「想很大」，雖然買100萬元的車很容易，但是他更清楚這筆錢經過40年的複利投資，會累積成巨大的財富，所以願意犧牲眼前的小確幸，來換取往後的大幸福。試算一下，把每年買車跟養車的25萬元拿去投資，用大盤平均報酬率10%計算，20年後會累積到1,432萬元，第21年的10%獲利就是143.2萬元，完全夠買1台車了！

如果可以堅持40年，總共投入了1,000萬元，最後會累積到1億1,065萬元，每年10% 的報酬就可以買千萬跑車，而且都是股票買單。

看了上面的計算，你知道我為何堅持到46歲才買車了吧！

我當了25年上班族，我曉得薪水是最寶貴的資源，要善用它來幫我賺錢。其實在我35歲考進公立學校後，我很認真地同時兼任日夜間部雙導師，並努力寫教科書賺版稅，再加上投資股票的股利，年所得早超過200萬元，買車對我來說並沒有難度。但是我清楚現在買1台百萬的車，等於花掉我往後的數百萬，所以我選擇先苦後甘。

在我46歲那一年，已經可以年領百萬股利，終於有人幫我的汽車買單了，而且隨著我的股利越領越多，家裡也有了2輛車。人生由窮到富走了一遭，我開始體會「不敗家就是為了敗家」，這才是「不敗教」的最高精隨─先省錢不敗（Buy），後面就有人幫你的敗家買單。小資的上班族，要趁著年輕時不敗家，努力用薪水累積資產；年紀大了之後，就可以靠資產產生的股利來敗家，車子不再是奢侈品跟負債了。

（本文摘自金尉出版《富媽媽窮媽媽：陳重銘寫給不想一輩子窮忙的你，10個觀念從領薪水到領千萬股利》作者：陳重銘）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。