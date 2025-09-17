快訊

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河在臉書直言「投資的路上沒有神仙」，並以巴菲特2022年買進、2023年大幅賣出台積電的操作為例，認為若長抱至今將獲得逾116億美元淨利。中央社
謝金河在臉書直言「投資的路上沒有神仙」，並以巴菲特2022年買進、2023年大幅賣出台積電的操作為例，認為若長抱至今將獲得逾116億美元淨利。中央社

股神巴菲特的投資動向長期被全球投資人追隨，但財信傳媒董事長謝金河卻在臉書發文吐槽，直言「投資的路上沒有神仙」，並點名台積電作為案例，引發市場與網友熱議。

謝金河指出，巴菲特在2022年斥資41.2億美元買進台積電ADR，激勵股價大漲。但隔年因地緣政治顧慮，巴菲特旋即大幅減碼，導致台積電股價承壓。謝金河認為，若巴菲特當時選擇長抱，今日市值回報將更為驚人。

對此，不少網友冷嘲熱諷，質疑謝金河的發言資格。有人留言「所以老謝賺多少」、「你真的可以閉嘴ㄛ」、「哭喔！老是洩那種程度還敢嘴」。更有人直接酸「老謝的財產只是老巴的奈米財，還敢笑老巴，笑死」。

但也有網友認為，巴菲特確實在台積電的操作上顯得矛盾「那時巴菲特很怪，地緣政治清出台積電，但卻保留比亞迪」。還有人調侃說「股神嗆股神」、「檢討老巴訊號來了」，將事件看作反向指標。

不少網友以戲謔口吻收尾，認為市場本就瞬息萬變，事後檢討誰輸誰贏，或許都只是投資場上的煙火。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

