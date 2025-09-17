股票抽籤「肉多多」吸引眼球！達明（4585）上市中籤價差上看43萬

又有一檔高門檻但肉多多的抽籤機會要來啦！

明達是廣達旗下的孫公司，是2015年成立的自動化機器人公司，目前為全球前三大協作型機器人廠商，是全球唯一一家來自台灣的協作機器人品牌和生產商，透過分布於中國、歐洲、日本、南韓和東南亞等地超過百位的經銷商，為市場提供內建視覺的協作型機器人、智慧工廠管理軟體以及應用解決方案。

達明將於9月26日掛牌上市，承銷價為238元，9/16～18公開申購，19日扣款，22日抽籤，9月26日完成撥券。

投資人抽一張要238070，這個門檻對一般人來說可能會小有壓力，不過換個角度想也可能會有比較少的人來抽籤讓中籤率變高，一旦中籤就會有約43萬的價差，看起來的確很誘人啊！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。