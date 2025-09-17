快訊

股票抽籤「肉多多」吸引眼球！達明（4585）上市中籤價差上看43萬

廣達孫公司「達明智能」將於9月26日掛牌上市，承銷價238元，9月16日至18日公開申購，22日抽籤。雖然單張申購門檻高達23.8萬元，估算若中籤，價差可望達43萬元，吸引投資人關注。中央社
又有一檔高門檻但肉多多的抽籤機會要來啦！

明達是廣達旗下的孫公司，是2015年成立的自動化機器人公司，目前為全球前三大協作型機器人廠商，是全球唯一一家來自台灣的協作機器人品牌和生產商，透過分布於中國、歐洲、日本、南韓和東南亞等地超過百位的經銷商，為市場提供內建視覺的協作型機器人、智慧工廠管理軟體以及應用解決方案。

達明將於9月26日掛牌上市，承銷價為238元，9/16～18公開申購，19日扣款，22日抽籤，9月26日完成撥券。

投資人抽一張要238070，這個門檻對一般人來說可能會小有壓力，不過換個角度想也可能會有比較少的人來抽籤讓中籤率變高，一旦中籤就會有約43萬的價差，看起來的確很誘人啊！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

存股15年還沒資產千萬？達人：從4萬薪水到月投2.8萬…只有時間累積無奇蹟

00919配息縮水到0.54元…配息少了、人氣還在？專家：有人失望出場、也有堅持存股

25,664台股再創歷史新高！哲哲示警：台股可能「先上後下」出現震盪

月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

他高喊「台股短空回測」：這2價位空下去！引全網多空交戰

由於權王台積電（2330）秒填息，並創下盤中1,285元、收盤1,280元，市值33.19兆的三項新高，帶動台股大盤氣勢如虹。16日集中市場指數同步刷新盤中25,664.81點與收盤25,629.64點的歷史天價。

25,450放空也輸…他問這波到底再亂漲什麼？網喊話：月底2萬7不要不信

台股近期再度強勢上攻，16日盤中衝上25,664點，創下歷史新高。就在市場持續火熱時，有網友在股板發文直言，完全看不懂這波行情，甚至在25,450點放空台指期，如今只能無奈觀望。 原PO坦言，大

25,664台股再創歷史新高！哲哲示警：台股可能「先上後下」出現震盪

今台股盤中大漲逾300點，最高衝上25,664點，再度刷新歷史新高。分析師郭哲榮（哲哲）指出，今日行情完全符合他昨日預告「結算日前容易出現順勢盤」的看法，走出一路開高走高的強勁走勢。 哲哲強調，

川普稱「歡迎外企員工赴美」 網政策兩套：只要技術不給簽證

美國總統川普在社群發文，強調歡迎外國企業員工赴美工作，稱不想嚇跑投資；然而喬治亞州才爆出大規模逮捕南韓勞工的事件，PTT《Stock》板隨即熱議。有網友直指政策前後不一，恐傷害國際信任、波及美韓合作與外資投資意願，掀起對「合法簽證」、「產線人力」、「技術交流」的攻防。

存股15年還沒資產千萬？達人：從4萬薪水到月投2.8萬…只有時間累積無奇蹟

假日很不想談錢與投資，畢竟人生不該只談錢。不過，本文還是簡單回應一些疑問吧！ 本週五（9/12），版主發了一篇文鼓勵自己達成本年度財務目標，似乎造成一些誤解。 誤解一：版主已達成股票千萬市值嗎？

