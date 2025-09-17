快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

美股天天漲像吹泡泡？網指「1證據」憂踩踏潮 樂天派稱風險未到

聯合新聞網／ 綜合報導
美國股市近日隨聯準會（Fed）降息在望而迭創新高。圖／美聯社
美國股市近日隨聯準會（Fed）降息在望而迭創新高。圖／美聯社

市場預期聯準會降息美股15日主要指數全面收漲。一名網友在Dcard發文，質疑近期美股在關稅爭議頻傳之下仍幾乎天天上漲，「根本不合常理」，並擔心這是泡沫正在吹大。文章引發眾多網友留言，有人認同風險確實存在，也有人反嗆「泡沫論」只是沒上車者的藉口，討論呈現多空分歧。

美股今年受到AI題材與降息預期支撐，主要指數漲幅顯著，但也伴隨估值過高與企業獲利能否跟上的爭議。原PO將市場現象比擬為「吹泡泡」，擔心隨時破裂，反映部分投資人對行情持續上攻的疑慮與恐高情緒。

在該篇貼文留言區中，有人援引「95% AI企業仍虧損」的數據，直言「這就是泡沫」，推測3到6個月內恐出現踩踏潮；也有網友認為「大戶還沒跑，散戶肯定繼續狂歡」，暗示真正的風險未到。相對地，也有人提醒「市場在看降息與AI發展，主力並未出脫」，認為現階段只是高檔震盪，不算泡沫。

另一派網友則對泡沫論嗤之以鼻，直言「沒買到才說是泡沫」、「等NASDAQ一年漲100%再來擔心就好」，並舉例台灣房價多年未跌，認為美股更難出現全面性崩盤。有人強調「現在是穩定上升，不是最後瘋狂拉抬」，更有人戲謔「怕就空，不怕就衝」。

此外，還有留言把焦點放在投資心態：「股市不是合理不合理，而是籌碼誰掌握」、「泡沫重要嗎？有波動就有價差」。甚至有人諷刺「泡泡不吹怎麼賺，本來就是看誰最慢下車」，點出市場永遠存在風險與機會並存的矛盾。

整體來看，Dcard討論呈現三種聲音：一是認為AI與政策炒作已帶來不合理估值，需防泡沫破裂；二是堅信基本面支撐，短期只是盤整或回檔；三則把「泡沫」視為話術，強調操作紀律與順勢而為才是關鍵。雖然分歧激烈，但共識是：行情真相只有時間能驗證，投資人必須在恐慌與貪婪之間找尋自己的節奏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

