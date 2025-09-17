他高喊「台股短空回測」：這2價位空下去！引全網多空交戰

由於權王台積電（2330）秒填息，並創下盤中1,285元、收盤1,280元，市值33.19兆的三項新高，帶動台股大盤氣勢如虹。16日集中市場指數同步刷新盤中25,664.81點與收盤25,629.64點的歷史天價。

一名網友在PTT以「台指期／空」發文，主張「漲多整理、這裡區間整理、短空回測」，並公布兩個進場價位25751、25559，強調「不用怕，空下去」，同時設定「各停損50點」。貼文一出，立刻點燃多空交鋒；有人致敬「有單給推」、也有人笑稱「感謝燃料」，認為在多頭格局中摸頭做空風險極高，恐淪為被嘎對象。

該網友以「區間震盪」為判斷基礎，企圖在高檔轉折處放空、等待「回測」；風控部分，明列兩段進場、各自50點停損，呈現偏短線、嚴控風險的操作架構。因臨近結算，貼文亦引出「時點選擇」爭議：不少人提醒結算前常見拉抬與甩轎，短空更需快速認錯。

原PO核心觀點為「行情漲多需整理，短空可試水溫」，以圖片單據輔助說明，企圖建立紀律化進退場。支持者回應「有單就推」、「勇者」、甚至喊「會贏喔」，給予實單尊重；也有網友指出「先空再說不代表不負責」，重點在能否確實執行停損，否則短線交易容易失控。

反方與勸戒聲音則分成幾類：其一，「燃料派」認為摸頭空等同替多方火箭加油——「謝謝燃料」「主力感覺針對你」；其二，「風控派」提醒「50點應該已觸發」「建議早按停損鍵」，強調遵守紀律勝過猜頂；其三，「時點派」建議「不如等結算後再空、或改空次月」，降低被強勢拉抬洗出場的機率；其四，「順勢派」直言「做順勢不好嗎？」、多頭未壞前空單勝率自然受限。

整體討論顯示，版上情緒偏多：多數人質疑高檔摸頭的勝率，將此視為「反指標」訊號；但也有理性回應承認「回測」在技術面並非不可能，只是執行難度高。綜合而論，短線放空的關鍵在三點「嚴格停損、留意結算與消息變數、控制部位與槓桿」；至於方向之爭，市場終將給答案，但交易紀律若失守，再漂亮的邏輯也可能一夕歸零。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。