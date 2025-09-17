Fed即將降息⋯華爾街喊話小心！網憂「小降」反觸發賣壓

美股在降息預期推動下大漲，市場如今押注本週聯準會（Fed）將啟動寬鬆；不過多家機構同聲示警，稱降息後漲勢恐暫歇、資金將轉而檢視經濟走弱風險。PTT《Stock》板有網友轉貼新聞並吐槽：「都9月中了要玩這麼大？不如拖到11月一次降兩碼？」質疑「小降」反而會觸發賣壓，貼文隨即引發多方論辯。

根據媒體報導，年初以來標普500累漲逾一成，主要靠科技股與獲利上修領漲；但策略師提醒，若本週只降息1碼，恐難對沖就業降溫帶來的疑慮。摩根士丹利Michael Wilson稱短線風險在「疲弱勞動數據×政策反應」的拉扯中升高，雖然他仍建議逢回布局，最樂觀情境看見指數在2026年中達7,200點。摩根大通則指，寬鬆重啟可能逼市場修正自滿。

Leuthold以2007年首度降息未能救房市為戒，並警告通膨或反彈至3.5%、長天期殖利率上行使降息事與願違。BTIG稱不排除「利多出盡」帶來4月以來最大跌幅；相對地，奧本海默認為基本面韌性在，回檔幅度與時間有限，本月亦見德銀、巴克萊上調年終目標。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示「降得不夠大、不如晚點一次到位」，並以檔期與市場情緒為由，主張時點設計影響更甚。其話鋒暗示：若只小降，恐引發市場「不如預期」的失望賣壓；若延至11月並擴大量體，對股市的激勵或更為明確。

留言場內，「反指標派／看多派」聲量不小。有人直言「機構發警告代表還沒買夠」、「這麼好心叫你小心一定有鬼」，質疑是「華西街」放話吃貨；也有人強調「先賺降息前這一波，公告後再看」、「有鬼故事股市就會一直漲」，把示警視為多頭續航的佐證。部分網友進一步指出，過去一年「喊跌喊到現在」，結果行情仍創高，稱「穩了」、「準備退休」。

相對地，「利多出盡／風險控管派」主張以歷史經驗看待節奏變化：降息為趨勢拐點但非保證上漲，短線可能「先跌再噴」或「洗籌碼」；有人強調「降息是賣點不是買點」，也有人轉向債市思維，認為若長天期殖利率被推升、股債相對吸引力將重估。亦有網友實務分享「已減碼、保留六成資金」，等待週四後再調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。