分析師示警「AI大泡沫要引爆」⋯反挨酸急了！網看多直衝3萬點

美國財經媒體轉述前網路泡沫時期名分析師 Henry Blodget 的警告，指 AI 產業恐步上「非理性繁榮」後崩盤的老路，並援引業界人士與研究對採用率放緩、專案失敗率高的疑慮。PTT《Stock》板隨即熱議，一名網友轉貼新聞並直言「大家小心，千萬不要賣掉手上的籌碼，這波降息台股要上30000點了！」此種「利空出盡反而看多」的說法，立刻引來兩派隔空拉鋸。

根據媒體報導，當前資金蜂擁、估值高漲與技術未驗證的場景，與 2000 年網路泡沫相似；包括顧問 Ed Zitron 與 OpenAI 執行長阿特曼皆曾示警市場存在泡沫跡象，但也不乏「長期仍看好」的保留句。觀點核心在於：短線熱度或造成價格波動，長期價值最終仍取決於落地應用與商業模式。

一名網友在PTT轉貼新聞直指「恐嚇文越多越多頭」，認為華爾街「急了」反而代表行情未止，與其被嚇跑不如抱緊持股、等待降息行情推升指數上攻 3 萬。此番喊多論調獲得不少回響，如「穩到不行」「有人喊空就安心了」「高檔出利空反而要開心」，也有人半戲謔稱「真的會大泡沫還不快上車」、「泡沫之前都先嘎到空軍不要不要的」，把警告視為續漲燃料。

反方留言聚焦三點質疑：其一，「不給時間點只是先喊先贏」，認為沒有可操作性；其二，區分「產業」與「股價」，直指「崩的是股票，不是產業」，若回檔多發生在高本益比族群；其三，歷史不等同複製貼上，.com 時代多數公司無獲利，如今大型科技早有現金流，難以簡單等同。有網友以台積電本益比、七巨頭財報為例，主張「過熱不等於泡沫破裂」，頂多「業績不佳者回調」。

另有理性補充派主張「居高思危但別恐慌」，認為當前仍在基建與應用整合期，「買鏟子」的供應鏈受惠更穩健；也有人指出「利空頻出、散戶下車」的行為金融學現象，提醒勿被情緒牽動倉位。延伸討論則回到實務：AI已深入寫程式、辦公與生產流程，「用過就回不去」，即便未來出現波動，長期勝出者仍將是能落地創收的企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。