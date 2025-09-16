快訊

25,450放空也輸…他問這波到底再亂漲什麼？網喊話：月底2萬7不要不信

聯合新聞網／ 綜合報導
台股16日盤中強攻25,664點再創新高，一名網友在PTT抱怨「25450這個價位空也輸，真暈」，直呼行情太扯。中央社
台股16日盤中強攻25,664點再創新高，一名網友在PTT抱怨「25450這個價位空也輸，真暈」，直呼行情太扯。中央社

台股近期再度強勢上攻，16日盤中衝上25,664點，創下歷史新高。就在市場持續火熱時，有網友在股板發文直言，完全看不懂這波行情，甚至在25,450點放空台指期，如今只能無奈觀望。

原PO坦言，大家都知道台積電強勢、關稅影響有限，但沒想到行情竟能漲得這麼誇張。他指出，只要稍微回檔就有強力買盤承接，毫無欲回檔的跡象，讓他對後續走勢感到困惑。他也喊話「版上還有空軍弟兄嗎？25450這個價位空也輸，真暈。」

對於原PO的疑問，不少網友給出直白回應。有留言說「不懂就對了」、「等你懂了就會開始跌了」，也有人酸「謝謝你看不懂」、「等你投降撤下空單後就會開始跌」。顯見多頭氣氛正濃，空軍的處境更加艱難。

也有一派網友從宏觀面切入，認為是降息預期推動了資金行情。有人提到「末升段摸頭太早，等真的降息再摸不遲」、「資金行情阿，反映美國降息利多」，還有人直言「降息預期，開水龍頭投資AI，送分題耶」。對多數網友而言，資金面才是這波漲勢的核心推力。

不過，也有聲音提醒別被短線氣氛沖昏頭腦，有人說「就嘎散戶空單至少再500點」、「月底兩萬七不要不相信」，甚至有人喊到「這波到31000」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

