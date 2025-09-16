快訊

25,664台股再創歷史新高！哲哲示警：台股可能「先上後下」出現震盪

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年9月16日台股盤中大漲逾300點，最高衝上25,664點再創歷史新高。中央社
今台股盤中大漲逾300點，最高衝上25,664點，再度刷新歷史新高。分析師郭哲榮（哲哲）指出，今日行情完全符合他昨日預告「結算日前容易出現順勢盤」的看法，走出一路開高走高的強勁走勢。

哲哲強調，週四將迎來美國降息，這是台股近期最重要的觀察點。他認為，降息之前的行情確實如預期大噴出，但降息後台股可能會出現震盪，甚至走出「先上後下」的型態，投資人應特別留意。

在債市部分，哲哲分享他持有的國泰20年美債（00687B）今日除息，每單位配發0.3元，他本人領到165萬元債息。不過由於台幣今日升值約1.2角，導致並未填息。他解釋，這與市場提前反映美國降息有關，台幣短線走升，但隨著降息落地後，台幣有機會回貶，加上政策面為了扶持中小企業，也可能讓新台幣走弱，對美債形成「雙重利多」。

哲哲再次提醒，這一波行情「最好做」的時機就在降息前，後續則要特別關注政策落地後的市場反應。他自評近期對大盤走勢的預測精準，並強調操作上需有敬畏之心，順勢而為才能把握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

