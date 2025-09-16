快訊

聯合新聞網／ 存股方程式
股票資產尚未突破千萬，但靠十多年定期存股、伴隨大盤從8000點漲到2萬5千多點，報酬率累積超過兩倍，未來3到4年內有望達標。中央社
股票資產尚未突破千萬，但靠十多年定期存股、伴隨大盤從8000點漲到2萬5千多點，報酬率累積超過兩倍，未來3到4年內有望達標。中央社

假日很不想談錢與投資，畢竟人生不該只談錢。不過，本文還是簡單回應一些疑問吧！

本週五（9/12），版主發了一篇文鼓勵自己達成本年度財務目標，似乎造成一些誤解。

誤解一：版主已達成股票千萬市值嗎？

請詳讀該文，版主還未達成千萬股票市值喔，如果股市穩穩走牛市，估計3、4年內「有機會達標」。版主是達成「本年度財務目標」，至於本年度財務目標是多少，容版主保密。

誤解二：版主父母是不是贊助了很多投資本金？

這是個常常被問的老問題，版主也已寫過多篇文章敘述自己的投資歷程，在此就不再贅述。退伍來到桃園工作之後，版主也就不曾向父母拿過任何錢，畢竟當時父母都已經退休、沒有收入，版主自己也有工作，怎麼可以拿父母的錢？

誤解三：如果沒有原生家庭贊助本金 版主怎麼會那麼快達成千萬目標？

首先，版主還未達成千萬目標，再3、4年也許有機會達成。其次，如果版主順利於3、4年後達成千萬市值，存股時間大約15年以上，（至少）15年算快嗎？ 只要願意堅持定期投入存股，十幾年達成千萬市值並不是不可能。

版主究竟什麼時候開始存股，記不清楚了，但投入存股至少十年以上了。還記得存股頭一年，加權指數大約8000點，當時戶頭好像有四、五十萬，買了20幾張元大金（當時元大金跌到10塊左右）、還有幾張13塊左右的興農與合庫金、20幾塊的亞泥⋯⋯等。當時版主的薪水實領應該落在4萬多吧，扣掉生活費，每個月大概能投資幾千元；隨著收入提升，每個月投資預算逐年拉高，如今每月投資預算約25000元~28000元，不能再拉高了。隨著時間推進，大盤從版主初入股市時的8000點竄升到現在的25474.64點，漲幅高達約216%（不含息），如果把息值貼回去，報酬率會更驚人。這麼長一段時間，版主始終傻傻待在市場裡（過程有數次調整賣出，轉投入ETF），完整吃下大盤約216%（不含息）的漲幅，這麼強勢的漲幅，不難理解版主的股票資產再過幾年就能叩關千萬吧！這絕對不是奇蹟，也不是原生家庭財務庇蔭，而是人人都能辦到的時間複利。

版主也超想有原生家庭的財務庇蔭，這樣當年就不必辛苦的一個人來到桃園工作。離鄉背井，除了苦還是苦。

很可惜，版主沒有詳細記錄這十幾年來的存股歷程，如果看完版主這十幾年來的存股故事、工作故事、離鄉故事，您會發現：什麼嘛，原來版主和我一樣平凡啊！

版主的股票資產成長故事，不是奇蹟（都存股十幾年了，市值還不到千萬，也沒資格稱奇蹟吧）、不是原生家庭庇蔭，而是時間的累積。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 薪水 指數 財務 報酬率

存股15年還沒資產千萬？達人：從4萬薪水到月投2.8萬…只有時間累積無奇蹟

