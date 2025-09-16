三牛一熊又要來了？網指「難撐25000」：剩一個月減碼離場

近期台股漲勢驚人。一名網友在PTT以「三牛一熊」循環提問，回溯自2022年10月低點起算已近3年牛市，近期走勢像「末升段」與「非理性繁榮」，認為基本面難撐台股2萬5千點，建議把握「最後一個月」減碼、離場備戰。文中引用「皓哥」、「股癌」節目觀點衍生討論，詢問大家持股水位與避險作法。

對此，多數回應直指「四月就熊過了」，認為今年4月急殺已完成一次週期重置，現在進入新一輪多頭；也有人說「川普打亂了規律」、「AI大科技撐住指數」，傳產與中小型仍弱勢。另一派強調「別迷信固定週期」，市場可能「三年牛變五年牛」，抓末升段常變成踏空。

投資策略分歧明顯。一派主張長期留在市場、分批買進大盤與權值，「看多不做多等於少賺」，強調資產總值與紀律勝過預測時點；另一派維持警戒，主張提高現金至兩至三成、逢高調節，或用賣出部位、部位對沖、買進保護性賣權等方式降低波動風險。

留言也聚焦結構分化：有人認為「AI牛、市場其餘熊」，刪掉「七巨頭」或台積電，指數漲幅就有限；也有人以融資水位、散戶參與度不高為由，認為離全面「非理性繁榮」仍有距離。對「網紅指標」的質疑聲亦起，提醒節目多為大方向與風險意識，難以當成出入場訊號。

綜合而論，板上共識不是「一定崩」或「必然續噴」，而是：週期只是統計，不是日曆；能否承受回檔、是否有紀律，比猜頂部更關鍵。若憂心回檔，先檢視部位暴露、現金比率與避險工具；若看多續行，則以分批、定期定額與核心持股為主，別被情緒與口號左右。

