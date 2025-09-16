川普稱「歡迎外企員工赴美」 網政策兩套：只要技術不給簽證

美國總統川普在社群發文，強調歡迎外國企業員工赴美工作，稱不想嚇跑投資；然而喬治亞州才爆出大規模逮捕南韓勞工的事件，PTT《Stock》板隨即熱議。有網友直指政策前後不一，恐傷害國際信任、波及美韓合作與外資投資意願，掀起對「合法簽證」、「產線人力」、「技術交流」的攻防。

根據媒體報導，川普稱美國需要外籍專才暫時入境，協助「晶片、半導體、電腦、船舶、火車」等製造能力重建；另方面，ICE本月4日於現代汽車與LG在喬州的電池廠突襲，拘捕475名外籍勞工，多為南韓籍，引發首爾不滿與工會抗議，質疑執法尺度與對企業投資訊號。

一名網友轉貼新聞至PTT。網友一派主張「歡迎不等於違規」，點名「沒有工作簽證就別進工廠」、「B1、ESTA不能替代工作證」，提醒企業應以「H1B、L、E2」等正規途徑調派人力；也有人區分「歡迎專業人士、非低階勞工」，認為合規與投資可並行。

另一派則批評「嘴巴歡迎、反手上銬」，質疑美方「要技術、卡簽證」的雙標：工作簽證審批龜速、地方勞動市場又難以快速補位，結果是外資被迫冒險以旅簽短期支援而承擔風險；更有人憂心「技術學完就請你走」，長期將打擊設廠動機與跨國人才流動。

整體留言聚焦三點：其一，「程序正義」—簽證名額、審批速度與執法比例原則；其二，「產能時程」—半導體與電池鏈對即戰力工程師的剛性需求；其三，「外交成本」—韓方反彈與企業觀感。理性聲音建議後續觀察「工作簽證是否鬆綁」、「美韓官方協調進度」、「企業人資合規配套」，以評估對投資與供應鏈的實質影響。

