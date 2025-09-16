台股創高人人爆賺？高手月賺年薪、勸買0050最穩

台股近期頻頻刷新高點，PTT板上一則請益文問「這波真的很多人爆賺嗎？」引來熱議。原PO直言，除台積電與部分權值股外，中小型股多半趴地，PCB、軍工與個別題材高檔回落者眾，美債與放空族群亦傳出套牢，卻在社群上看到「賺爆」對帳單而心生羨慕。貼文甫出，網友便從獲利實況、投資方法與市場心理三面向展開交鋒。

有網友回報「四月以來+30%」「月賺一年薪」、「買台積與權值股就一直贏」，亦有人稱「0050就賺10%」、「YTD 50%」、「總資產+17.5%」，甚至自稱「買進口車」、「第二間房頭期款到手」。支持者認為，指數與AI權值領軍，連美股、美債與記憶體族群都補漲，順勢抱指數或核心權值「不難賺到市場平均」。

但另一派澆冷水，直言「沒賣都不算」、「倖存者偏差很重」。不少人坦言「只有小賺」、「解套當大賺」、「四月被洗下車」、「中小與傳產仍負報酬」，亦見空方認賠退場、「正2從-49%翻正」的驚險案例。有人提醒看「總資產」最準；也有網友指出「融資未回三月水位」，顯示散戶並未全面追高，所謂「人人致富」恐是社群放大效應。

操作路線上，討論呈兩極：一派主張「閉眼買權值：台積、鴻海、廣達、聯發科、台達電」、「跟著大盤走、長期定期定額0050」，把0050視為「類台積」的市場代理；另一派則強調「要買對產業」，點名記憶體、BBU、散熱曾順風，反之追高PCB、軍工或生技者易被修理。亦有聲音告誡「別迷信網紅漲停清單」、「貼單集中在社群、虧損者多沉默」。

台股15日開高，早盤攀上25519點，逼近盤中歷史高點25541點後翻黑，盤中一度跌190點，最低觸及25284點，隨後跌幅收斂，終場下跌117.48點，收在25357.16點，守穩5日線約25219點，終止連5個交易日創收盤新高。台積電、鴻海等權值股熄火。

