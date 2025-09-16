快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股出現開高後拉回的走勢。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股近期頻頻刷新高點，PTT板上一則請益文問「這波真的很多人爆賺嗎？」引來熱議。原PO直言，除台積電與部分權值股外，中小型股多半趴地，PCB、軍工與個別題材高檔回落者眾，美債與放空族群亦傳出套牢，卻在社群上看到「賺爆」對帳單而心生羨慕。貼文甫出，網友便從獲利實況、投資方法與市場心理三面向展開交鋒。

有網友回報「四月以來+30%」「月賺一年薪」、「買台積與權值股就一直贏」，亦有人稱「0050就賺10%」、「YTD 50%」、「總資產+17.5%」，甚至自稱「買進口車」、「第二間房頭期款到手」。支持者認為，指數與AI權值領軍，連美股、美債與記憶體族群都補漲，順勢抱指數或核心權值「不難賺到市場平均」。

但另一派澆冷水，直言「沒賣都不算」、「倖存者偏差很重」。不少人坦言「只有小賺」、「解套當大賺」、「四月被洗下車」、「中小與傳產仍負報酬」，亦見空方認賠退場、「正2從-49%翻正」的驚險案例。有人提醒看「總資產」最準；也有網友指出「融資未回三月水位」，顯示散戶並未全面追高，所謂「人人致富」恐是社群放大效應。

操作路線上，討論呈兩極：一派主張「閉眼買權值：台積、鴻海、廣達、聯發科、台達電」、「跟著大盤走、長期定期定額0050」，把0050視為「類台積」的市場代理；另一派則強調「要買對產業」，點名記憶體、BBU、散熱曾順風，反之追高PCB、軍工或生技者易被修理。亦有聲音告誡「別迷信網紅漲停清單」、「貼單集中在社群、虧損者多沉默」。

台股15日開高，早盤攀上25519點，逼近盤中歷史高點25541點後翻黑，盤中一度跌190點，最低觸及25284點，隨後跌幅收斂，終場下跌117.48點，收在25357.16點，守穩5日線約25219點，終止連5個交易日創收盤新高。台積電、鴻海等權值股熄火。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普預告Fed「大幅降息」？網嗨債蛙有福、有人示警景氣惡化

美國總統川普在聯準會（Fed）9月16至17日決策會議前夕放話「本週大幅降息」，PTT《Stock》板隨即掀起口水戰。貼文網友直言「鮑爾再不聽話試試看，股市房市準備主升段」，引出兩派論述：一派押注風險資產續噴，另一派質疑總統干預央行、警告「降太多反是衰退訊號」，討論焦點聚攏在「央行獨立性」、「降息幅度」與「已反映/利多出盡」等關鍵字。

台股創高人人爆賺？高手月賺年薪、勸買0050最穩

台股近期頻頻刷新高點，PTT板上一則請益文問「這波真的很多人爆賺嗎？」引來熱議。原PO直言，除台積電與部分權值股外，中小型股多半趴地，PCB、軍工與個別題材高檔回落者眾，美債與放空族群亦傳出套牢，卻在社群上看到「賺爆」對帳單而心生羨慕。貼文甫出，網友便從獲利實況、投資方法與市場心理三面向展開交鋒。

大盤創高她喊「0050套牢」 網糾正：分割後其實是賺的

Dcard股票板出現一則引戰貼文，原PO自稱聽進網紅建議「ALL IN 0050、成本200多」，如今在券商軟體上「損益慘不忍睹」。貼文一出，留言幾乎一面倒指正：0050已完成一拆四，現價約55元等同分割前220元，「你買在200+換算其實是正報酬」，質疑原PO不是反串，就是把分割與成本還原搞混，更有人直言「還原日K已創新高，怎麼被套」。

2019年至今買股績效：台股18%、複委託102%！他不滿稱「賺太少」

台股11日在台積電（2330）、鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、華碩（2357）與智邦（2345）等權值與高價股的輪番點火下，盤中一度衝上25,541.44點，再度刷新歷史新高，不過尾盤空頭發動突襲，指數一度翻黑跌至25,174.13點，震盪幅度明顯。終場倚靠台積電甩尾拉抬、小漲23.12點，收在25,215.71點，連續四個交易日寫下盤中與收盤新高。

股市買到爆氣！網怒嗆主力「家裡死人嗎」遭群嘲：追高仔活該

台股近期波動劇烈，PTT股版近日出現一則爆氣心得文，一名網友僅以「整個九月主力家裡死人嗎」為題發文，疑似因為操作失利情緒失控，對主力口出惡言，瞬間引發熱烈回應。由於原PO並未交代買進標的與狀況，許多網友推測應是高點進場被套牢，才會如此憤怒。

台積電能衝多高？網樂觀喊「至少1800」：遲早突破2000

台股9月11日盤中衝破25500點，台積電一度至1260元創高。「不敗教主」陳重銘以「本益成長比」估值預期台積電2019～2024年EPS年增約28%，若以2025年EPS 58.8元、給28倍本益比，合理價1646元；若考量關稅等利空、加30%安全邊際，落在1152元。新聞曝光後，PTT網友直言太保守，主張「EPS抓60，至少1800才合理，未來營收續升，突破2000是遲早的事」，引爆板上多空攻防。

