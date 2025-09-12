大盤創高她喊「0050套牢」 網糾正：分割後其實是賺的

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積創天價，引領台股飛越25,000。聯合報系資料照

Dcard股票板出現一則引戰貼文，原PO自稱聽進網紅建議「ALL IN 0050、成本200多」，如今在券商軟體上「損益慘不忍睹」。貼文一出，留言幾乎一面倒指正：0050已完成一拆四，現價約55元等同分割前220元，「你買在200+換算其實是正報酬」，質疑原PO不是反串，就是把分割與成本還原搞混，更有人直言「還原日K已創新高，怎麼被套」。

台股大盤屢屢創新高，也使ETF（指數型股票基金）受惠。尤其是元大投信發行的0050跟0056規模分別破7千億元和5千億元大關，更一舉推升整個投信資產管理規模突破2.6兆元，更加鞏固本土ETF龍頭的地位。

台灣ETF的開山之作--元大台灣50（0050）年初經理費率下調，當時投資人熱烈迴響，如今0050規模破7000億，也成為國內首檔規模跨入「七千億俱樂部」的ETF。對投資人而言，由於0050是國內第一家在費率上跨入7000億級距的ETF，因為規模放大帶來的費率下修，將讓長期持有的投資人更能直接受惠。

針對該名網友聲稱「0050套牢中」的貼文，多數網友從觀念面補課：ETF分割僅調整股數與面額，不改總市值；查看績效應先把歷史成本「除以4」再比價；券商顯示若未還原常會誤導。也有人要求原PO截圖釐清，並提醒「別只看紅綠、要看還原後走勢」，還有人當場算給她聽：近一年高點約206（分割前），換算現價仍在高檔，除非是分割後才以高價追買才可能短套。

輿論也延伸至投資心態：有人勸「ALL IN是風險控管大忌，分批買才正常」、長期ETF應至少放5年；也有人批評盲從網紅，「被話術帶單不如理解產品」。少數留言則戲謔叫她去發PTT求安慰、或乾脆定存，嘲諷意味濃厚。

另有少數聲音拋出替代標的（如高股息或新基金）與情緒性謾罵，遭網友點名為無關噪音；亦有理性派提醒，新手應學會「還原股價／股數、看指數成分、分辨券商介面數據」，避免把技術性錯誤誤認為虧損。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

