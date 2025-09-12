台積電能衝多高？網樂觀喊「至少1800」：遲早突破2000

台股9月11日盤中衝破25500點，台積電一度至1260元創高。「不敗教主」陳重銘以「本益成長比」估值預期台積電2019～2024年EPS年增約28%，若以2025年EPS 58.8元、給28倍本益比，合理價1646元；若考量關稅等利空、加30%安全邊際，落在1152元。新聞曝光後，PTT網友直言太保守，主張「EPS抓60，至少1800才合理，未來營收續升，突破2000是遲早的事」，引爆板上多空攻防。

一名網友將陳重銘說法轉貼至PTT，對此，支持上看兩千者強調AI需求長線不變，紛喊「年底2000不要不信」、「70×28＝1960也說得通」，並認為只要未見衰退訊號就該「抱緊處理」。也有人以前期低檔進場自豪，稱「900就上車」、「810有買但資金不夠」，展現多頭信心。

另一派則把「開始算PE」視為風險訊號，留言連發「糕」「訊號來了快跑」「行事曆要出了」，暗指名人目標價常與高檔出貨重疊；更有人調侃「目標價2330，就寫2330」，嘲諷市場情緒濃厚。

方法論也被翻出檢視：有人質疑PEG屬「本夢比」，主張應改用前瞻本益比（FPE）、「明年EPS 70×20倍≈1400較合理」；也有板友提醒風險溢價與變數（關稅、倒貨、資金排擠中小型股），認為1500附近可能面臨獲利了結壓力。

綜合貼文，討論焦點從「台積電值多少」延伸到「用哪套模型」與「情緒循環」。樂觀者看長做長、押AI趨勢；保守派強調估值紀律與風險邊界；嘲諷派則把名人喊價視為情緒指標。對散戶而言，與其執著單一目標價，不如先釐清前瞻EPS假設、合理本益比區間與安全邊際，再決定「抱牢、分批、或逢高減碼」的操作節奏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。