快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

2019年至今買股績效：台股18%、複委託102%！他不滿稱「賺太少」

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來台股震盪劇烈。（中央社）
近年來台股震盪劇烈。（中央社）

台股11日在台積電（2330）、鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、華碩（2357）與智邦（2345）等權值與高價股的輪番點火下，盤中一度衝上25,541.44點，再度刷新歷史新高，不過尾盤空頭發動突襲，指數一度翻黑跌至25,174.13點，震盪幅度明顯。終場倚靠台積電甩尾拉抬、小漲23.12點，收在25,215.71點，連續四個交易日寫下盤中與收盤新高。

一名網友PTT發文表示，他用下單軟體回溯自2019年疫情前至今的整體投資報酬率，台股帳面僅約18%，反而海外複委託達102%，直呼「覺得好少」，並徵詢板友同期績效，引發熱烈回應。討論主軸迅速從單一數字，延伸到「怎麼算才公平」「金額與風險權重」與「資產配置」等方法論之爭。

原PO說明自己將所有個股交易匯總後得出18%的總報酬，對照複委託翻倍以上，感嘆台股績效不如預期，想了解大家疫情以來的報酬區間與計算口徑。多數回覆先分享區間績效，有人宣稱「美股六倍」、「IB資金加權十倍、TWR五倍多」、「台股個股翻倍以上」，也有保守派僅「4%」、「5%」，甚至有人自嘲「-10%買債」、「不是正的嗚嗚」。少數則放大值：「2000倍」、「3000%以上」被視為玩笑或極端樣本。

不少人提醒投報率比較要先統一母數與算法，強調「1億的1%和10萬的100%不同量級」，認為應區分「資金加權回報」與「時間加權回報（TWR）」，並納入波動風險與夏普值；也有人指出單押飆股或只買1股的百分比易失真，金額貢獻才更具解釋力。有網友以案例對照：「20萬賺200%變40萬，不如2000萬賺50%直接多1000萬」，凸顯絕對收益的重要。

留言也延伸到資產配置現實面，有人坦言中途「買房拖累績效」但屬必要支出；亦有人貼出台積電五年前持有的對帳圖佐證長期持股效應；另有存股族表示2020年以來不含股息約+37%，顯示不同策略、進出時點與風險承受度，導致同區間差距懸殊。也有版友提醒「多數人輸大盤」的長期定律，呼籲與其追逐漂亮報酬率，不如先確立指標、定期檢視並避免只看勝率不看回撤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 績效 風險 大盤 美股 指數 台積電 存股族 資產配置

相關新聞

2019年至今買股績效：台股18%、複委託102%！他不滿稱「賺太少」

台股11日在台積電（2330）、鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、華碩（2357）與智邦（2345）等權值與高價股的輪番點火下，盤中一度衝上25,541.44點，再度刷新歷史新高，不過尾盤空頭發動突襲，指數一度翻黑跌至25,174.13點，震盪幅度明顯。終場倚靠台積電甩尾拉抬、小漲23.12點，收在25,215.71點，連續四個交易日寫下盤中與收盤新高。

股市買到爆氣！網怒嗆主力「家裡死人嗎」遭群嘲：追高仔活該

台股近期波動劇烈，PTT股版近日出現一則爆氣心得文，一名網友僅以「整個九月主力家裡死人嗎」為題發文，疑似因為操作失利情緒失控，對主力口出惡言，瞬間引發熱烈回應。由於原PO並未交代買進標的與狀況，許多網友推測應是高點進場被套牢，才會如此憤怒。

台積電能衝多高？網樂觀喊「至少1800」：遲早突破2000

台股9月11日盤中衝破25500點，台積電一度至1260元創高。「不敗教主」陳重銘以「本益成長比」估值預期台積電2019～2024年EPS年增約28%，若以2025年EPS 58.8元、給28倍本益比，合理價1646元；若考量關稅等利空、加30%安全邊際，落在1152元。新聞曝光後，PTT網友直言太保守，主張「EPS抓60，至少1800才合理，未來營收續升，突破2000是遲早的事」，引爆板上多空攻防。

工程師買178檔股票「自組ETF」年賺10%！ 如何用Excel算股 創造第二份收入？

一邊上班一邊投資，是現代上班族日常，但由於時間與精力有限，多數人最終只能選擇被動型的ETF。現職半導體機構工程師、財經作家吳宜勳，打造出報酬超越大盤的「自組ETF」，目前組合178檔股票。在《毛利小姐變有錢》節目中，他分享如何從零開始，篩選連續十年獲利好公司作為主要投資標的，建立一套讓上班族也能輕鬆執行的投資SOP，創造第二份收入。

台股創高後拉回免緊張！郭哲榮「正常整理」：散戶不信行情讓大盤一路噴

分析師郭哲榮指出，今日台股盤中一度大漲逾300點，最高衝上25,541點，再度刷新歷史新高，距離26,000點僅剩四百多點。他認為，回檔整理屬於多頭市場常見現象，反而是投資人最佳的進場機會。 大

老謝喊「飆股天際線沒有永遠只漲」！網嗨：年底三萬不是夢

謝金河在專欄點名「飆股天際線沒有永遠只漲」，舉台光電、智邦、川湖、奇鋐、富世達等千金股的回檔例子，並提醒生技投機風險、強調基本面終局論；同時提到康霈的市值管理與後續「交成績單」壓力。文章基調偏審慎，但

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。