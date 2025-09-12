台股11日在台積電（2330）、鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、華碩（2357）與智邦（2345）等權值與高價股的輪番點火下，盤中一度衝上25,541.44點，再度刷新歷史新高，不過尾盤空頭發動突襲，指數一度翻黑跌至25,174.13點，震盪幅度明顯。終場倚靠台積電甩尾拉抬、小漲23.12點，收在25,215.71點，連續四個交易日寫下盤中與收盤新高。

一名網友在PTT發文表示，他用下單軟體回溯自2019年疫情前至今的整體投資報酬率，台股帳面僅約18%，反而海外複委託達102%，直呼「覺得好少」，並徵詢板友同期績效，引發熱烈回應。討論主軸迅速從單一數字，延伸到「怎麼算才公平」「金額與風險權重」與「資產配置」等方法論之爭。

原PO說明自己將所有個股交易匯總後得出18%的總報酬，對照複委託翻倍以上，感嘆台股績效不如預期，想了解大家疫情以來的報酬區間與計算口徑。多數回覆先分享區間績效，有人宣稱「美股六倍」、「IB資金加權十倍、TWR五倍多」、「台股個股翻倍以上」，也有保守派僅「4%」、「5%」，甚至有人自嘲「-10%買債」、「不是正的嗚嗚」。少數則放大值：「2000倍」、「3000%以上」被視為玩笑或極端樣本。

不少人提醒投報率比較要先統一母數與算法，強調「1億的1%和10萬的100%不同量級」，認為應區分「資金加權回報」與「時間加權回報（TWR）」，並納入波動風險與夏普值；也有人指出單押飆股或只買1股的百分比易失真，金額貢獻才更具解釋力。有網友以案例對照：「20萬賺200%變40萬，不如2000萬賺50%直接多1000萬」，凸顯絕對收益的重要。

留言也延伸到資產配置現實面，有人坦言中途「買房拖累績效」但屬必要支出；亦有人貼出台積電五年前持有的對帳圖佐證長期持股效應；另有存股族表示2020年以來不含股息約+37%，顯示不同策略、進出時點與風險承受度，導致同區間差距懸殊。也有版友提醒「多數人輸大盤」的長期定律，呼籲與其追逐漂亮報酬率，不如先確立指標、定期檢視並避免只看勝率不看回撤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。