股市買到爆氣！網怒嗆主力「家裡死人嗎」遭群嘲：追高仔活該

台股近期波動劇烈，PTT股版近日出現一則爆氣心得文，一名網友僅以「整個九月主力家裡死人嗎」為題發文，疑似因為操作失利情緒失控，對主力口出惡言，瞬間引發熱烈回應。由於原PO並未交代買進標的與狀況，許多網友推測應是高點進場被套牢，才會如此憤怒。

台股11日繼續攻高，權王台積電（2330）開盤即大漲30元，以1,255元創下新高價位，盤中更一度觸及1,260元，領軍大盤直衝25,541.44點，再度刷新歷史紀錄。終場在台積電尾盤急拉下，指數小漲23.12點，以25,215.71點作收，連續四個交易日創下盤中與收盤新高。這波漲勢也伴隨著大量能，今日成交值放大至5,891.72億元。

大批網友對原PO冷嘲熱諷，留言直指「輸不起可憐喔」、「追高殺低典型散戶」、「被大戶割韭菜了吧」，甚至有人酸「大盤創新高還能輸錢，這才是真本事」。也有推文模仿股市角色發言，諷刺「主力：愛追高當盤子，怪我囉？」、「銀行：這幾天一堆人急著貸款進場」，讓整串留言充滿調侃氛圍。

雖然大部分留言是看笑話，但仍有人對原PO的用詞感到不滿，認為詛咒言論不該出現在股版，呼籲「願賭服輸，不要這麼缺德」、「活著就有希望，不要輕言放棄」。也有較理性的網友分析，指出散戶最大問題是情緒化追高，提醒「多空都有得賺，不要滿倉歐印」、「資金分批布局比較安全」，強調投資心態比一時輸贏更重要。

此外，不少自稱獲利的網友趁機曬單或炫耀，與原PO的崩潰情緒形成強烈對比，有人冷笑「有人單週百萬入袋，有人發文崩潰，這就是股市現實」。另一派則戲謔表示「這根本是散戶情緒指數」，認為每當有人氣到失控開罵，往往意味行情即將反轉。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。