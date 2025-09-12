股市買到爆氣！網怒嗆主力「家裡死人嗎」遭群嘲：追高仔活該

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大盤屢創新高。圖為台股示意圖。圖/本報資料照片
台股大盤屢創新高。圖為台股示意圖。圖/本報資料照片

台股近期波動劇烈，PTT股版近日出現一則爆氣心得文，一名網友僅以「整個九月主力家裡死人嗎」為題發文，疑似因為操作失利情緒失控，對主力口出惡言，瞬間引發熱烈回應。由於原PO並未交代買進標的與狀況，許多網友推測應是高點進場被套牢，才會如此憤怒。

台股11日繼續攻高，權王台積電（2330）開盤即大漲30元，以1,255元創下新高價位，盤中更一度觸及1,260元，領軍大盤直衝25,541.44點，再度刷新歷史紀錄。終場在台積電尾盤急拉下，指數小漲23.12點，以25,215.71點作收，連續四個交易日創下盤中與收盤新高。這波漲勢也伴隨著大量能，今日成交值放大至5,891.72億元。

大批網友對原PO冷嘲熱諷，留言直指「輸不起可憐喔」、「追高殺低典型散戶」、「被大戶割韭菜了吧」，甚至有人酸「大盤創新高還能輸錢，這才是真本事」。也有推文模仿股市角色發言，諷刺「主力：愛追高當盤子，怪我囉？」、「銀行：這幾天一堆人急著貸款進場」，讓整串留言充滿調侃氛圍。

雖然大部分留言是看笑話，但仍有人對原PO的用詞感到不滿，認為詛咒言論不該出現在股版，呼籲「願賭服輸，不要這麼缺德」、「活著就有希望，不要輕言放棄」。也有較理性的網友分析，指出散戶最大問題是情緒化追高，提醒「多空都有得賺，不要滿倉歐印」、「資金分批布局比較安全」，強調投資心態比一時輸贏更重要。

此外，不少自稱獲利的網友趁機曬單或炫耀，與原PO的崩潰情緒形成強烈對比，有人冷笑「有人單週百萬入袋，有人發文崩潰，這就是股市現實」。另一派則戲謔表示「這根本是散戶情緒指數」，認為每當有人氣到失控開罵，往往意味行情即將反轉。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電能衝多高？網樂觀喊「至少1800」：遲早突破2000

台股9月11日盤中衝破25500點，台積電一度至1260元創高。「不敗教主」陳重銘以「本益成長比」估值預期台積電2019～2024年EPS年增約28%，若以2025年EPS 58.8元、給28倍本益比，合理價1646元；若考量關稅等利空、加30%安全邊際，落在1152元。新聞曝光後，PTT網友直言太保守，主張「EPS抓60，至少1800才合理，未來營收續升，突破2000是遲早的事」，引爆板上多空攻防。

工程師買178檔股票「自組ETF」年賺10%！ 如何用Excel算股 創造第二份收入？

一邊上班一邊投資，是現代上班族日常，但由於時間與精力有限，多數人最終只能選擇被動型的ETF。現職半導體機構工程師、財經作家吳宜勳，打造出報酬超越大盤的「自組ETF」，目前組合178檔股票。在《毛利小姐變有錢》節目中，他分享如何從零開始，篩選連續十年獲利好公司作為主要投資標的，建立一套讓上班族也能輕鬆執行的投資SOP，創造第二份收入。

台股創高後拉回免緊張！郭哲榮「正常整理」：散戶不信行情讓大盤一路噴

分析師郭哲榮指出，今日台股盤中一度大漲逾300點，最高衝上25,541點，再度刷新歷史新高，距離26,000點僅剩四百多點。他認為，回檔整理屬於多頭市場常見現象，反而是投資人最佳的進場機會。 大

老謝喊「飆股天際線沒有永遠只漲」！網嗨：年底三萬不是夢

謝金河在專欄點名「飆股天際線沒有永遠只漲」，舉台光電、智邦、川湖、奇鋐、富世達等千金股的回檔例子，並提醒生技投機風險、強調基本面終局論；同時提到康霈的市值管理與後續「交成績單」壓力。文章基調偏審慎，但

台股創新高⋯轉折點在明年5月？網猜「散戶遲到」上看28000

台積電（2330）登上1225元天價、加權指數觸及25233.89點新高之際，PTT股板掀起討論。一名網友分享新聞並直言「股市老手說話了，噴到明年五月、上看28000點」，並補充「成交量離歷史高點還早、散戶七月才進場」，拋問「各位怎麼看？」貼文隨即引來大批回應，支持者與質疑派兩路論戰。

