台股創高後拉回免緊張！郭哲榮「正常整理」：散戶不信行情讓大盤一路噴

聯合新聞網／ 綜合報導
今晚美國CPI將揭曉，若低於2.9%，降息預期將進一步升溫。中央社
分析師郭哲榮指出，今日台股盤中一度大漲逾300點，最高衝上25,541點，再度刷新歷史新高，距離26,000點僅剩四百多點。他認為，回檔整理屬於多頭市場常見現象，反而是投資人最佳的進場機會。

大盤拉回仍屬健康多頭

雖然盤面出現開高走低，加權指數創高後壓回，但郭哲榮強調，上漲家數不多、部分中小型股翻黑，顯示市場仍有獲利了結賣壓。然而這並非轉弱訊號，而是「緩漲急跌」的多頭格局，回檔更能提供布局空間。

在債市方面，國泰20年美債（00687B）上漲0.97%，重新站回28元。郭哲榮解釋，美國8月生產者物價指數（PPI）大幅低於預期，年增率僅2.6%，甚至出現月減0.1%，創下4個月以來首見衰退，帶動美債價格上揚。

他提醒，市場焦點仍在今晚公布的美國CPI數據，目前市場預估年增率為2.9%。只要符合甚至低於預期，將進一步鞏固市場對聯準會啟動降息的信心，對股市與債市都是重大利多。

散戶半信半疑 行情續強

郭哲榮觀察到，儘管大盤屢創新高，但散戶仍半信半疑，相關點閱率並未明顯增加，反映大多數投資人對行情缺乏信心。

與此同時，外資卻已被迫回補空單，目前台指期淨空單降至1.7萬口，創下一年多新低。他認為，正因為散戶不信行情，台股才有續漲動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

